Stylistki są zgodne. Ten kolor paznokci będzie królował w wakacje 2026. Pasuje do każdego stroju!

Eksperci branży urodowej przewidują, że nadchodzące lato 2026 zdominuje jeden konkretny odcień paznokci, który wyróżnia się elegancją, świeżością i niezwykłą uniwersalnością, pasując do różnorodnych stylizacji i kształtów paznokci.

Współczesne trendy w manicure coraz bardziej skłaniają się ku prostocie i naturalności, odpowiadając na zapotrzebowanie klientów na kolory, które są wszechstronne, łatwe do zestawienia z każdą stylizacją i nie nudzą się szybko.

Wybrany odcień na nadchodzący sezon jest ceniony za swoją zdolność do podkreślania zadbanych dłoni, harmonizowania z każdą karnacją i biżuterią, a także za praktyczne aspekty, takie jak maskowanie drobnych niedoskonałości.

Ten unikatowy kolor ma szansę zrewolucjonizować letnie stylizacje, wpisując się w nurt naturalnej elegancji i ponadczasowego stylu, tym samym odchodząc od intensywnych barw, które dotychczas kojarzyły się z wakacjami.

W ostatnich latach w manicure widać wyraźny zwrot w stronę prostoty i naturalności. Coraz więcej osób rezygnuje z krzykliwych zdobień na rzecz kolorów, które podkreślają zadbane dłonie i są łatwe do zestawienia z codziennymi stylizacjami. Latem ma to szczególne znaczenie. Paznokcie muszą współgrać zarówno z jasnymi sukienkami, lnianymi kompletami, jak i strojami kąpielowymi czy sportowymi outfitami.

Paznokcie na lato 2026

Stylistki zwracają uwagę, że klientki coraz częściej pytają o odcienie „do wszystkiego”, które nie znudzą się po kilku dniach i będą wyglądać dobrze zarówno w słońcu, jak i przy wieczornym oświetleniu. Właśnie dlatego jeden konkretny kolor wysuwa się na prowadzenie i już teraz uznawany jest za pewniaka sezonu wakacyjnego 2026.

Ten kolor to ponownie absolutny hit!

Według stylistek bezkonkurencyjny będzie mleczny beż z nutą ciepłego różu, często określany jako "soft nude" lub "milky blush". To odcień, który łączy w sobie elegancję klasycznego beżu z delikatnością pudrowego różu, tworząc efekt czystych, świeżych i bardzo zadbanych dłoni. Jego największą zaletą jest uniwersalność. Pasuje do każdej karnacji, nie gryzie się z biżuterią i doskonale komponuje się zarówno ze złotem, jak i srebrem.

Ten kolor sprawdzi się u kobiet w każdym wieku, ponieważ nie przytłacza i nie dominuje stylizacji. Wręcz przeciwnie, subtelnie ją dopełnia. Stylistki podkreślają też jego praktyczny wymiar: na jasnym, mlecznym odcieniu znacznie mniej widać drobne odpryski czy odrost, co jest ogromnym plusem w czasie wakacyjnych wyjazdów. Soft nude pięknie wygląda zarówno w wersji klasycznej, jak i w połączeniu z delikatnym połyskiem, perłowym wykończeniem czy minimalistycznym zdobieniem.

Ten kolor ma szansę zdetronizować intensywne neony i mocne barwy, które do tej pory kojarzyły się z latem. Wakacje zapowiadają się pod znakiem naturalnej elegancji i ponadczasowego stylu, a mleczny beż z różową nutą idealnie wpisuje się w ten trend.