Oszustwo na policjanta w Dębicy. 18-latek wyłudził 38 tys. zł od seniorki

Oszustwo metodą na policjanta w Dębicy. Seniorka straciła 38 tysięcy złotych

Dramat 84-letniej mieszkanki Dębicy rozegrał się 20 maja 2026 roku, kiedy odebrała telefon od mężczyzny podającego się za pracownika poczty. Poinformował on seniorkę o rzekomo nieodebranych przesyłkach i obiecał, że wkrótce osobiście je dostarczy. Zaledwie kilka minut później zadzwonił kolejny mężczyzna, tym razem przedstawiający się jako funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji, który ostrzegł kobietę, że kurier jest oszustem i planuje ją okraść. Przestępca przekonał 84-latkę, że jedynym sposobem na ochronę oszczędności jest przekazanie ich w ręce policji. Niestety, kobieta uwierzyła w tę historię i przygotowała gotówkę, którą niedługo później przekazała mężczyźnie czekającemu pod drzwiami jej mieszkania, tracąc w ten sposób 38 tysięcy złotych.

Szybka akcja policji. 18-letni „odbierak” zatrzymany w Mielcu

Gdy seniorka zorientowała się, że padła ofiarą starannie zaplanowanego oszustwa, natychmiast powiadomiła prawdziwych policjantów. Sprawą zajęli się kryminalni z komendy w Dębicy, którzy błyskawicznie podjęli działania w celu namierzenia sprawców. Kluczowa okazała się współpraca z policjantami z wydziału kryminalnego w Mielcu. Dzięki wspólnym wysiłkom już następnego dnia, w czwartek 21 maja, na jednej z ulic Mielca zatrzymano 18-letniego mieszkańca województwa śląskiego, podejrzanego o bezpośredni udział w przestępstwie. Jak ustalili śledczy, młody mężczyzna pełnił w szajce oszustów rolę tak zwanego „odbieraka”, czyli osoby odpowiedzialnej za fizyczne odebranie pieniędzy od ofiary.

Areszt dla 18-latka ze Śląska. Grozi mu do 8 lat więzienia

Po zatrzymaniu 18-latek został przewieziony do jednostki policji w Dębicy, gdzie trafił do policyjnej izby zatrzymań. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Dębicy, w piątek 22 maja 2026 roku, miejscowy sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Młody mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie tymczasowym, oczekując na dalszy tok postępowania. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, za przestępstwo oszustwa grozi mu surowa kara, sięgająca nawet 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl