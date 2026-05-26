Dlaczego młode ziemniaki wychodzą wodniste podczas gotowania? Sprawdź, a już nigdy ich tak nie ugotujesz

Młode ziemniaki, letni przysmak, często wychodzą wodniste zamiast kremowe, a powodem są powszechne błędy w ich przygotowaniu.

Ich delikatna struktura i wysoka zawartość wody sprawiają, że łatwo nasiąkają, tracąc jędrność przez błędy w gotowaniu.

Poznaj proste triki, aby zawsze cieszyć się idealnie kremowymi młodymi ziemniaczkami.

Młode ziemniaki różnią się od tych przechowywanych przez wiele miesięcy. Zawierają znacznie więcej wody i mają mniej skrobi. To właśnie przez tę cechę są delikatniejsze, ale jednocześnie bardziej "wrażliwe" na błędy podczas gotowania. Jeśli zbyt długo pozostają w gorącej wodzie, zaczynają chłonąć wilgoć i tracą zwartą strukturę. W efekcie mogą stać się nadmiernie miękkie, a nawet sprawiać wrażenie rozwodnionych. Aby tego uniknąć, warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki gotujemy nasze młode ziemniaki. Niewielu może się spodziewać, że znaczenie ma nawet ilość użytej wody. Wiele osób popełnia ten sam błąd i zalewa ziemniaki dużą ilością zimnej wody. W przypadku młodych odmian nie jest to najlepsze rozwiązanie. Lepiej użyć tylko tyle wody, aby przykrywała warzywa, dzięki czemu ograniczymy nadmierne nasiąkanie.

Zobacz, jak zrobić najlepsze pieczone ziemniaki

Tak ugotujesz idealnie kremowe młode ziemniaczki, które będą rozpływać się w ustach

Warto także pamiętać o czasie gotowania. Młode ziemniaki przygotowują się szybciej niż te, które leżały w spiżarniach przez kilka miesięcy. Wiele osób popełnia podczas gotowania młodych ziemniaków ten sam błąd, który sprawia, że wychodzą wodniste i rozgotowane. Młode ziemniaki najlepiej wrzucić do wrzątku, a nie, jak w przypadku tych, które mają kilka miesięcy, do zimnej wody. Dzięki temu ugotują się równomiernie i nie nasiąkną wodą. Należy również pamiętać o czasie gotowania, najczęściej wystarcza kilkanaście minut (15 do 20) od momentu zagotowania wody, aby nasze młode ziemniaczki były miękkie i zdatne do spożycia, choć wiele zależy od wielkości bulw. Najlepiej kontrolować ich miękkość widelcem i nie pozostawiać ich na ogniu dłużej niż to konieczne. Dobrym sposobem jest również gotowanie pod przykryciem na umiarkowanym ogniu. Po odcedzeniu nie należy od razu przykrywać garnka szczelnie pokrywką. Lepiej pozostawić ziemniaki na chwilę bez przykrycia lub delikatnie odparować je na małym ogniu. Pozwoli to pozbyć się nadmiaru wilgoci i sprawi, że zachowają bardziej zwartą konsystencję.

Młode ziemniaki nie wymagają skomplikowanych zabiegów - najważniejsze jest delikatne traktowanie. Krótsze gotowanie, odpowiednia ilość wody i krótkie odparowanie po ugotowaniu wystarczą, by zachowały swój charakterystyczny smak i idealną strukturę.

13