Pranie krzeseł bez odkurzacza. Ten trik z kapsułką sprawi, że plamy znikną bez śladu

Katarzyna Kustra
2026-05-26 11:45

Chwila nieuwagi, a na tapicerowanym siedzisku krzesła pojawia się plama - to scenariusz znany chyba każdemu. Jednak nie musisz od razu sięgać po specjalistyczne preparaty ani odkurzacz piorący. Z brudnymi krzesłami rozprawisz się szybko stosując ten domowy sposób na pranie tapicerki. Plamy znikną, a krzesła będą jak nowe.

Pranie krzeseł

Autor: Henadzi Pechan/ Getty Images
  • Czyszczenie tapicerowanych krzeseł to spore wyzwanie, kiedy nie dysponuje się profesjonalnym sprzętem piorącym. Zabrudzenia z jedzenia oraz napojów bywają niezwykle oporne.
  • Dowiedz się, jak szybko odświeżyć tapicerkę meblową za pomocą tej metody oraz domowych środków, takich jak soda oczyszczona czy kwasek cytrynowy, omijając drogie preparaty sklepowe.

Domowe pranie krzeseł tapicerowanych – jak to zrobić dobrze?

Pranie tapicerowanych krzeseł bywa kłopotliwe. Ślady po jedzeniu czy rozlanych napojach pojawiają się błyskawicznie. Nie mając pod ręką specjalistycznego sprzętu, trzeba sobie radzić samodzielnie z uporczywym brudem. W takiej sytuacji wiele osób sięga po drogeryjną chemię do mebli tapicerowanych, dostępną za nieduże pieniądze. Z tego rodzaju preparatami trzeba uważać – zbyt mocne przemoczenie materiału może przynieść katastrofalne skutki. Czym w takim razie prać krzesła tapicerowane i wywabiać ślady po tłuszczu czy czerwonym winie bez odkurzacza z funkcją prania? Ekspertka zajmująca się utrzymaniem porządku podzieliła się w sieci znakomitym rozwiązaniem.

Zaskakujący sposób z kapsułką do prania. Plamy na krzesłach znikają błyskawicznie

Zwykła kapsułka do prania ubrań okazuje się niezastąpiona przy czyszczeniu tapicerki. Wystarczy uszkodzić powłokę kapsułki, a detergent przelać do miski wypełnionej ciepłą wodą. Gdy środek całkowicie się wymiesza, w przygotowanym płynie należy zwilżyć ścierkę z mikrofibry. Zwilżonym materiałem owija się następnie klasyczną pokrywkę od garnka. Kolejny krok to już samo pranie – wystarczy przesuwać pokrywką po materiale do momentu, aż zabrudzenia całkowicie ustąpią. Po wszystkim trzeba tylko poczekać, aż meble samoistnie wyschną.

Skuteczne metody usuwania tłustych plam z krzeseł tapicerowanych

Wybór odpowiedniej metody zależy od rodzaju zabrudzenia. Z plamami z tłuszczu znakomicie poradzi sobie zwykła mąka ziemniaczana. Na świeże ślady wystarczy nałożyć odrobinę proszku i odczekać parę minut, aby skrobia wyciągnęła tłustą substancję. Na koniec proszek trzeba odkurzyć, a siedzisko przetrzeć zwilżoną szmatką. Zanieczyszczone materiały na krzesłach można także skutecznie wyczyścić gąbką namoczoną w mieszance ciepłej wody i tradycyjnego proszku do prania.

Odświeżanie i pranie tapicerki za pomocą sody oczyszczonej

Soda oczyszczona to sprawdzony środek w walce z uporczywymi śladami. Można ją bez obaw stosować do czyszczenia mebli tapicerowanych. Drobny proszek radzi sobie nie tylko z brudem, ale też doskonale neutralizuje brzydkie zapachy, przywracając siedziskom dawną świeżość. Żeby osiągnąć zadowalający efekt, należy wetrzeć sodę w materiał, zostawić na pół godziny, a następnie dokładnie zebrać odkurzaczem.

Kwasek cytrynowy do trudnych plam na krzesłach tapicerowanych

Na wyjątkowo uciążliwe zanieczyszczenia idealnie sprawdzi się kwasek cytrynowy. Wystarczy połączyć pół litra ciepłej wody z dwiema lub trzema łyżkami tego popularnego kuchennego produktu, dbając o to, by dokładnie się rozpuścił. Tak przygotowaną mieszanką trzeba wymyć poplamione miejsca na meblach, a po zabiegu pozwolić tapicerce całkowicie wyschnąć.

