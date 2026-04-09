Rewolucja w "Tańcu z Gwiazdami". Polsat zaprasza internetowe gwiazdy. Na liście m.in. Stanowski

Emocje w "Tańcu z Gwiazdami". Dogrywka i niezwykli goście z internetu

Najbliższa niedziela (12 kwietnia) o godzinie 19:55 przyniesie widzom stacji Polsat kolejną odsłonę popularnego show tanecznego. Napięcie będzie odczuwalne od samego początku, a to za sprawą zaplanowanej dogrywki. O swoje miejsce w programie stoczą bój dwie pary. Przed publicznością zaprezentują się Izabella Miko w parze z Albertem Kosińskim oraz Kamil Nożyński, któremu towarzyszyć będzie Izabela Skierska. To właśnie te występy przesądzą o tym, kto ostatecznie pożegna się z dalszą rywalizacją. Okazuje się jednak, że to zaledwie wstęp do wielkich emocji. Twórcy formatu postanowili zaskoczyć widzów niecodziennym rozwiązaniem, przygotowując odcinek mocno osadzony w realiach internetu. Uczestnicy programu otrzymają wsparcie od popularnych osobistości ze świata sieci i show-biznesu.

Krzysztof Stanowski i Ewa Chodakowska na widowni. Gwiazdy "Tańca z Gwiazdami" ze wsparciem z sieci

Zestawienie zaproszonych gości robi ogromne wrażenie i zdążyło już wywołać niemałe zamieszanie w przestrzeni internetowej. Poszczególni uczestnicy tanecznego show będą mogli liczyć na doping z trybun.

Sebastian Fabijański zwrócił się z prośbą do Krzysztofa Stanowskiego, aby ten zajął miejsce na widowni "Tańca z Gwiazdami",

Gamou Fall będzie wspierany przez Jessicę Mercedes,

Kamil Nożyński zaprezentuje swoje umiejętności przy wsparciu Zoliny,

Paulina Gałązka zaprosiła do kibicowania Ewę Chodakowską,

Izabella Miko liczy na obecność Kamila Szymczaka,

Kacper "Jasper" Porębski otrzyma wsparcie od swojego byłego partnera, Piotra Charazińskiego.

Swoich wyborów nie ujawnili jeszcze Magdalena Boczarska i Piotr Kędzierski, w związku z czym informacje będą uzupełniane na bieżąco.

Taka obsada gwarantuje nie tylko wielkie emocje, ale i spore kontrowersje. Najwięcej dyskusji wywołuje osoba Krzysztofa Stanowskiego. Znany dziennikarz, stojący za Kanałem Zero, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego internetu. Głosy w sieci są podzielone – część osób entuzjastycznie przyjmuje jego udział w "TzG", podczas gdy inni są tym wyraźnie zaskoczeni. Niewykluczone, że w przyszłości sam Stanowski spróbuje swoich sił na parkiecie.

Sebastian Fabijański nie ukrywa swojego zadowolenia z tego faktu. Jak ujawnił, jego "internetowy wspieracz" nie tylko zasiądzie na widowni, ale weźmie również udział w specjalnych nagraniach poprzedzających występ jego pary.

To wciąż nie wyczerpuje puli niespodzianek przygotowanych przez produkcję. Dodatkowym elementem uatrakcyjniającym odcinek będzie obecność Bagiego, twórcy znanego z internetu, w roli współprowadzącego. Taki ruch to ewidentna próba przyciągnięcia młodszej publiczności przed ekrany telewizorów. Dyrektor programowy stacji dąży do tego, by "Taniec z Gwiazdami" dostosowywał się do zmieniających się trendów. Czas pokaże, czy ten eksperyment zakończy się sukcesem, a odpowiedzią na to pytanie będą ostateczne wyniki oglądalności programu stacji Polsat.

