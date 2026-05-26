Aida Bella skradła show na Gali Ekstraklasy. Była łyżwiarka olśniła wszystkich swoją kreacją

Aida Bella w centrum uwagi podczas Gali Ekstraklasy 2026

Wydarzenia z Gali Ekstraklasy 2026 wciąż budzą spore poruszenie w środowisku sportowym. Ogłoszone rozstrzygnięcia w dziewięciu różnych plebiscytach wywołały falę dyskusji i nie każdemu przypadły do gustu. W przestrzeni medialnej doszło nawet do słownego starcia, co było pokłosiem wpisu Lukasa Podolskiego. Właściciel Górnika Zabrze opublikował w internecie krótką, lecz niezwykle dosadną wiadomość „Le cabaret”, krytykując w ten sposób decyzje kapituły. Niezależnie od kontrowersji sportowych, uroczystość tradycyjnie stała się prawdziwym pokazem mody. O ile zaproszeni panowie postawili raczej na klasyczne i stonowane garnitury, o tyle panie miały okazję do zaprezentowania zdecydowanie odważniejszych strojów. W tłumie gości mocno wyróżniały się kobiety o jasnych włosach, chociaż uwagę fotoreporterów przykuły także brunetki, m.in. Sylwia Dekiert, która zaprezentowała się w sukni z mocno wyciętym dekoltem. Prawdziwą furorę zrobiła Aida Bella, utytułowana w przeszłości zawodniczka uprawiająca short track. Zjawiskowa była łyżwiarka zaprezentowała się perfekcyjnie, zbierając liczne komplementy od zgromadzonych gości. Wyselekcjonowane fotografie przedstawiające piękne kobiety i eleganckich mężczyzn z piłkarskiego święta można obejrzeć w przygotowanym przez nas zestawieniu.

Oficjalne rozstrzygnięcia i nagrodzeni na Gali Ekstraklasy 2026

Analizując triumfy w dziewięciu kategoriach podczas Gali Ekstraklasy 2026, wyraźny niesmak w obozie Górnika Zabrze jest w pełni zrozumiały. Drużyna wicemistrza Polski i zdobywcy krajowego pucharu musiała obejść się smakiem, gdyż żaden z jej graczy nie otrzymał cennego wyróżnienia. Brak statuetek dla Zabrzan tłumaczy ostrą reakcję Lukasa Podolskiego po zakończeniu wydarzenia. Poniżej znajduje się pełne zestawienie wszystkich osób uhonorowanych podczas tej sportowej uroczystości.

Piłkarz Sezonu: Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Trener Sezonu: Niels Frederiksen (Lech Poznań)

Bramkarz Sezonu: Xavier Dziekoński (Korona Kielce)

Obrońca Sezonu: Wojciech Mońka (Lech Poznań)

Pomocnik Sezonu: Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Napastnik Sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)

Młodzieżowiec Sezonu: Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)

Turbokozak Sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)

Numer Sezonu: 110 goli w ekstraklasie Jesusa Imaza (obecnie Jagiellonia Białystok)