Izabela Kuna olśniewała na konferencji Polsatu. Wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami"

Iza Kuna w "Tańcu z Gwiazdami" zachwyca formą

Izabela Kuna to nowa uczestniczka nadchodzącego sezonu "Tańca z Gwiazdami" i już dała próbkę swoich możliwości. Aktorka gościła na konferencji prezentującej ramówkę Polsatu, udowadniając, że doskonale czuje się na parkiecie. W trakcie wydarzenia tańczyła w towarzystwie profesjonalistów, budząc podziw publiczności, która nagrodziła ją brawami. Zaprezentowała się przy tym zjawiskowo i niezwykle świeżo.

Mimo że "Taniec z Gwiazdami" jeszcze nie ruszył, sympatycy formatu upatrują w niej jedną z głównych faworytek. Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż Kuna od dłuższego czasu imponuje formą, energią i wrodzoną swobodą. Na prezentację ramówki wybrała szykowny strój, idealnie akcentujący jej szczupłą figurę. Początkowo miała na sobie dżinsy połączone z szampańską górą, by następnie wskoczyć na scenę w krótkiej, odsłaniającej ciało sukience. Gwiazda prezentuje się rewelacyjnie, a jej sylwetki mogłaby pozazdrościć niejedna młodsza osoba z show-biznesu.

Zobacz także: Żurnalista nie wystąpi w Tańcu z Gwiazdami. Zaskakujące słowa dyrektora programowego Polsatu

Taniec z Gwiazdami - kto z kim tańczył w programie? Pytanie 1 z 10 Z kim w Tańcu z Gwiazdami tańczyła Roksana Węgiel? Z Michałem Kassinem ze Stefano Terrazzino z Rafałem Maserakiem Następne pytanie

Iza Kuna dała popis na planie spotu "Tańca z Gwiazdami"

To jednak nie koniec. W internecie udostępniono już ujęcia zza kulis powstawania spotu promującego nadchodzącą odsłonę "Tańca z Gwiazdami". Na zdjęciach Izabela Kuna pozuje wraz z innymi gwiazdami zaproszonymi do tanecznego show. Przygotowania do nowej edycji idą pełną parą. Mimo że twórcy wciąż trzymają w tajemnicy wiele szczegółów (w tym nazwisko osoby, która zastąpi Ewę Kasprzyk w jury), zdjęcia z planu skutecznie podgrzewają atmosferę wokół premiery.

Polecamy: Lesar podpadła Miszczakowi?! Bała się o posadę, mimo że dostała "błogosławieństwo"

Udział w programie będzie dla Izabeli Kuny zupełną nowością. Aktorka dotychczas błyszczała w produkcjach filmowych, telewizyjnych oraz na deskach teatru, a teraz będzie musiała sprostać zupełnie nowemu wyzwaniu. W formacie takim jak "Taniec z Gwiazdami" sukces wymaga nie tylko charyzmy, ale też żelaznej kondycji, świetnej pamięci do układów tanecznych i umiejętności radzenia sobie z ogromnym stresem.

Czy Kuna sprosta temu wyzwaniu?

Izabela Kuna o tym, że "Klara" to jej dziecko, kocie z ludzką twarzą i nowych odcinkach polskiego serialu | Wywiad