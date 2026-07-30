Jasper Sołtysiewicz podbije "Taniec z Gwiazdami". Będzie go wspierać znana partnerka!

Kim jest Jasper Sołtysiewicz?

Jasper Sołtysiewicz urodził się 23 września 1997 roku w Warszawie. Swoją przygodę z mediami zaczynał bardzo wcześnie – zagrał w kilkudziesięciu kampaniach reklamowych i pracował jako model. Na szklanym ekranie zadebiutował w 2013 roku w serialu "Wawa Non Stop". Prawdziwym przełomem w jego karierze okazało się jednak dołączenie w 2018 roku do obsady flagowego hitu TVP2 "Barwy szczęścia", gdzie wcielił się w postać Justina Skotnickiego - ta rola przyniosła mu ogromną sympatię widzów i rozpoznawalność w całym kraju.

Na koncie ma bogatą filmografię serialową – zagrał m.in. w produkcjach takich jak "Dzielnica strachu" (gdzie wcielił się w postać dzielnicowego Jana Walickiego), "Miłość na zakręcie", "Znaki", "Święty", "Korona królów", "Komisarz Mama" oraz w głośnej parodii reality show "Algorytm miłości". Pojawił się również w filmie fabularnym "Czuwaj".

Jesienią 2026 roku dołączył do obsady 19. edycji popularnego show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

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Z kim spotyka się Jasper Sołtysiewicz?

Jasper Sołtysiewicz jest w długim związku z popularną polską aktorką - Wiktorią Gąsiewską. Para miała poznać się kilka lat temu na planie "Barw Szczęścia".Przestali ukrywać swoją relację pod koniec 2022 roku – pojawiła się głośna fotka z gali z okazji 30-lecia Polsatu, na której pozowali razem na ściance, nie szczędząc sobie czułości. Aktorka w rozmowie z Party powiedziała wprost, że nic w ich związku nie jest robione na siłę. Stawiają na komunikację i zrozumienie.

- Komunikacja - to jest bardzo ważne. Wsparcie również. Cieszenie się z sukcesów drugiej osoby i dodawanie wiatru w skrzydła niż podcinanie - to jest bardzo ważna umiejętność. No i myślę, że spędzanie wspólnie czasu jak najwięcej. My bardzo dużo czasu spędzamy razem i nam dobrze robi. Wręcz tak dziwnie nam jak jesteśmy gdzieś daleko od siebie - powiedziała.

Dzisiaj mieszkają razem, regularnie podróżują i chętnie publikują wspólne kadry w mediach społecznościowych, wywołując sporo entuzjazmu wśród fanów