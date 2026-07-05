Kolejny kucharz wygra "Taniec z Gwiazdami"? Polsat ogłosił zaskakującego uczestnika

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-05 10:28

Telewizja Polsat nie przestaje zaskakiwać, jeśli chodzi o wybory uczestników programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Stacja nie boi się angażować popularnych twórców internetowych i tym razem postawiła na uwielbianego w sieci kucharza. Kim jest Matteo Brunetti i czy ze swoim włoskim temperamentem wytańczy sobie Kryształową Kulę?

Oficjalnie znamy już sześcioro uczestników kolejnej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Choć w sieci nie brakuje plotek na temat gwiazd, które zostaną ogłoszone jako następni kandydaci do zdobycia Kryształowej Kuli, produkcja wciąż zaskakuje. Jak przekazano w programie "halo, tu polsat", na parkiecie pojawi się jeden z najpopularniejszych kulinarnych influencerów w Polsce, Matteo Brunetti.

Zbliża się kolejny "Taniec z Gwiazdami". Kulinarny influencer dołącza do uczestników

5 lipca Polsat odkrył kolejną kartę. O zwycięstwo w jesiennej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" powalczy Matteo Brunetti, kucharz, influencer, uczestnik programu "MasterChef" i autor książki z autorskimi włoskimi przepisami. Uwielbiany przez internautów mistrz kulinariów jest pół-Polakiem i pół-Włochem, ale do Polski przeprowadził się jako ostatni z najbliższych członków rodziny. Teraz sprawdzi się w tańcu na parkiecie najpopularniejszego programu rozrywkowego nad Wisłą.

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Matteo Brunetti - kim jest? To nie pierwszy kucharz w programie [wiek, MasterChef, rodzina, syn, książka, Instagram]

Matteo Brunetti jest synem Polki i Włocha. Urodził się w Rzymie, a na przyjazd do ojczystego kraju mamy zdecydował się ze względu na program "MasterChef", do którego szóstej edycji zgłosił się, gdy na udział nie namówił ani mamy, ani brata. Zajął czwarte miejsce. Nie będzie on jednak pierwszym kucharzem związanym z kulinarnym show TVN, który wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Zwycięzca "MasterChefa" - Damian Kordas - zdobył Kryształową Kulę w parze z Janją Lesar w 2019 roku.

Polsko-włoski influencer kulinarny ma obecnie 30 lat, ale zdecydowanie nie czuje się na swój wiek. Uwielbia wspólnie gotować z synkiem Leo, który urodził się w 2019 roku. Matteo rozstał się z mamą chłopca, ale nie wiadomo, czy aktualnie jest w związku. W roku 2024 świętował premierę autorskiej książki "Włoska uczta", jest także autorem e-booków oraz niezliczonej ilości filmików kulinarnych z dużą dozą poczucia humoru. Obecnie jego profil na Instagramie @matteo.brunetti.real śledzi blisko pół miliona osób.

"Dla mnie Polska to wakacje i język. Za kuchnią nie przepadałem. Babcia robiła zupy owocowe, placki ziemniaczane, pierogi z jagodami. To nie były moje smaki. [...] Chcę dodać, że 20 lat temu w Polsce nie było zbyt wielu włoskich produktów. Dzisiaj można spokojnie przyrządzać wspaniałe włoskie dania. [...] Kiedyś czułem się Włochem, obywatelem świata, zastrzegałem, że mogę mieszkać wszędzie, tylko nie w Polsce. Ale los mi namieszał. Przyjechałem tutaj tropem 'MasterChefa'" - wyznał w wywiadzie z "Vivą!"

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"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - kto weźmie udział w jesiennej edycji?

Jak poinformowała już oficjalnie produkcja programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", jesienią 2026 roku udział wezmą:

  • Helena Englert - aktorka, piosenkarka
  • Mandaryna - piosenkarka
  • Andrzej Rosiewicz - piosenkarz
  • Piotr "Guma" Gumulec - aktor kabaretowy
  • Krzysztof Kwiatkowski - aktor
  • Matteo Brunetti - kucharz, influencer

Giełda nazwisk pozostaje wciąż autorka, a nieoficjalnymi kandydatami do udziału są m.in. Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk, Żurnalista czy Kuba Szmajkowski. Jesienna edycja programu będzie 31. sezonem polskiej wersji "Tańca z Gwiazdami" i 19. sezonem realizowanym przez Polsat.

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