Od technikum do wielkiej sceny. Niezwykły początek kariery Marcina Dorocińskiego

Marcin Dorociński, urodzony 22 czerwca 1973 roku w Milanówku, nie od zawsze marzył o aktorstwie. Dorastał w Kłudzienku, a jego ojciec był kowalem. W młodości jego największą pasją była piłka nożna i początkowo chciał zostać strażakiem, zapisując się nawet do Ochotniczej Straży Pożarnej. Niestety, marzenia o karierze sportowej pokrzyżowała mu poważna kontuzja kolana. Ukończył Technikum Mechaniczne, zdobywając zawód technika obróbki skrawaniem. Dopiero pod koniec nauki, dzięki inspiracji nauczycielki historii, zaczął myśleć o szkole aktorskiej. Aby przygotować się do egzaminów, dojeżdżał na zajęcia do Ogniska Teatralnego prowadzonego przez Halinę i Jana Machulskich. W 1993 roku dostał się na Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Już na drugim roku studiów został zauważony przez Krystynę Jandę, która powierzyła mu główną rolę w telewizyjnej adaptacji "Cyda". Na ekranie kinowym zadebiutował niewielką rolą studenta w głośnym filmie Andrzeja Żuławskiego "Szamanka" z 1996 roku.

Zagraniczne role Marcina Dorocińskiego, o których nie wiedziałeś | To Się Kręci #28

Despero, Kukliński i rola w "Mission: Impossible". Kreacje, które zdefiniowały jego karierę

Choć na koncie miał już wiele ról teatralnych i filmowych, prawdziwą, ogólnopolską rozpoznawalność przyniosła mu kreacja podkomisarza Sławomira "Despero" Desperskiego w filmie Patryka Vegi "Pitbull" z 2005 roku. Ta rola stała się kultowa i przyniosła mu Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego. Od tego momentu jego kariera nabrała zawrotnego tempa. Aktor udowodnił swoją wszechstronność, wcielając się w skrajnie różne postacie. Był diabolicznym funkcjonariuszem UB w "Rewersie" (2009), za co otrzymał Złotego Lwa, a także oficerem Armii Krajowej w poruszającym dramacie "Róża" (2011), za który ponownie nagrodzono go Złotym Lwem. Do jego najważniejszych ról należą także kreacje w takich produkcjach jak:

"Obława" (2012) jako kapral "Wydra"

"Jack Strong" (2014) jako pułkownik Ryszard Kukliński

"Moje córki krowy" (2015) jako Grzegorz

"Psy 3. W imię zasad" (2020) jako komisarz Witkowski

Marcin Dorociński jest jednym z nielicznych polskich aktorów, którym udało się przebić na międzynarodowy rynek. Zagrał rosyjskiego arcymistrza szachowego Wasilija Borgowa w hitowym serialu Netflixa "Gambit królowej" (2020). Prawdziwym przełomem okazała się jednak rola kapitana okrętu podwodnego w światowym przeboju "Mission: Impossible - Dead Reckoning" z 2023 roku, gdzie wystąpił u boku Toma Cruise'a. Niedawno, w 2025 roku, powrócił też na polskie ekrany w kontynuacji hitu "Vinci 2".

Charyzma, autentyczność i talent. Za to widzowie pokochali aktora

Widzowie cenią Marcina Dorocińskiego przede wszystkim za jego niezwykłą autentyczność i umiejętność całkowitego wtopienia się w graną postać. Niezależnie od tego, czy gra twardego policjanta, romantycznego kucharza, czy postać historyczną, jego kreacje są zawsze wiarygodne i wielowymiarowe. Krytycy wielokrotnie podkreślali jego "absolutny słuch aktorski", który pozwala mu unikać tanich i komercyjnych ról na rzecz ambitnych projektów. Publiczność docenia również jego skromność i fakt, że sukces zawdzięcza ciężkiej pracy, a nie medialnym skandalom. Jego droga od technikum w Grodzisku Mazowieckim do planu filmowego w Hollywood jest inspiracją dla wielu i dowodem na to, że talent i determinacja mogą zaprowadzić na sam szczyt.

Niesamowita metamorfoza Marcina Dorocińskiego. Tak zmieniał się na przestrzeni lat

Marcin Dorociński na przestrzeni ponad dwóch dekad przeszedł imponującą wizualną transformację. Na początku kariery, ze względu na swój wygląd, często określano go mianem "uroczego", co widać na zdjęciach z lat 90. Miał wtedy bujną fryzurę i chłopięcy urok. Prawdziwa i radykalna zmiana wizerunku nastąpiła przy okazji roli "Despero" w "Pitbullu". Aktor ogolił wtedy głowę na łyso, co w połączeniu z intensywnym treningiem nadało mu surowy i groźny wygląd, który na stałe zerwał z wizerunkiem "ładnego chłopca". Potrafił też fizycznie dostosowywać się do ról - na potrzeby komedii "Rozmowy nocą" (2008) celowo przytył kilka kilogramów. Dziś, po pięćdziesiątce, Marcin Dorociński to uosobienie męskiej elegancji. Siwizna we włosach i na zaroście tylko dodaje mu charakteru i powagi, a jego wizerunek to portret dojrzałego, światowej klasy aktora, który z młodego talentu stał się ikoną polskiego kina.

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Mąż, ojciec i obrońca przyrody. Prywatne oblicze aktora

Mimo ogromnej popularności, Marcin Dorociński bardzo chroni swoje życie prywatne i rzadko mówi o nim w mediach. Od lat jest w szczęśliwym związku małżeńskim ze scenografką Moniką Sudół. Para ma dwoje dzieci: syna Stanisława, urodzonego w 2006 roku, oraz córkę Janinę, która przyszła na świat w 2008 roku. Aktor znany jest również ze swojego ogromnego zaangażowania w działalność społeczną. Od lat aktywnie wspiera organizację World Wide Fund for Nature (WWF), walcząc o ochronę zagrożonych gatunków zwierząt i środowiska naturalnego. Za swoją działalność na rzecz ekologii został uhonorowany nagrodą w plebiscycie "Gwiazdy Dobroczynności". W 2014 roku otrzymał także srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Nie zwalnia tempa. Czym dziś zajmuje się Marcin Dorociński?

Marcin Dorociński pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych i cenionych polskich aktorów. Jego pozycja, ugruntowana zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku, pozwala mu wybierać najciekawsze projekty. Po sukcesie "Mission: Impossible" jego kariera za granicą rozwija się dynamicznie. Jednocześnie nie rezygnuje z pracy w Polsce. Jego ostatnią głośną premierą był powrót do roli komisarza Wilka w filmie "Vinci 2", który trafił do kin w 2025 roku. Obecnie fani z niecierpliwością wyczekują jego najnowszej kreacji, w której wcieli się w postać Stanisława Wokulskiego w zapowiedzianej na 2026 rok adaptacji "Lalki". Aktor jest również cenionym ambasadorem znanych marek, co świadczy o jego silnej i stabilnej pozycji w show-biznesie.