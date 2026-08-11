Polskie siatkarki wygrywają z Ukrainą. Udany początek koszalińskiego turnieju

Pewne zwycięstwo w pierwszym meczu

Polskie siatkarki pewnie pokonały Ukrainę w trzech setach, inaugurując zmagania w Koszalinie. W pierwszej partii rywalki szybko objęły prowadzenie, jednak gospodynie błyskawicznie odrobiły straty. Świetnie spisywała się Martyna Czyrniańska powracająca do składu po kontuzji. Biało-czerwone dominowały w bloku, skutecznie zatrzymując ukraińskie zawodniczki pięć razy. Bezbłędna w ataku była również dziewiętnastoletnia Maja Koput.

Druga odsłona przyniosła bardziej wyrównaną walkę, a Ukrainki poprawiły grę obronną. Przy stanie remisowym polska reprezentacja przyspieszyła tempo, na co nie pomogły wskazówki trenera rywalek. Z każdą kolejną udaną akcją coraz bardziej rozkręcała się Magdalena Stysiak. Liderka polskiej kadry zakończyła ten fragment meczu z ośmioma zdobytymi punktami. Czyrniańska dołożyła kolejne pięć oczek do dorobku drużyny, pieczętując zwycięstwo.

Kiedy odbędzie się mecz z Francją?

Trzeci set dostarczył kibicom najwięcej sportowych emocji oraz długich i zaciętych wymian. Polska drużyna w pewnym momencie odnotowała stratę, ale zdołała zdobyć sześć punktów z rzędu. Ukrainki odpowiedziały mocną zagrywką, doprowadzając szybko do kolejnego wyrównania wyniku. Ostateczny finisz należał jednak zdecydowanie do utalentowanych zawodniczek Stefano Lavariniego. Ważne punkty w decydujących momentach rywalizacji zdobyły środkowe Anna Obiała oraz Sonia Stefanik.

We wcześniejszym wtorkowym spotkaniu tego turnieju Włoszki pokonały rywalki z Francji bez utraty seta. To właśnie z reprezentacją Trójkolorowych Polki rozegrają swój następny mecz zaplanowany na jutro. Memoriał w Koszalinie stanowi dla wszystkich uczestników ostatni poważny sprawdzian formy. Wyniki z tego turnieju pomogą w przygotowaniach do nadchodzących mistrzostw Europy. Kontynentalny czempionat rozpocznie się 21 sierpnia w czterech państwach.