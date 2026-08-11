Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez są już po ślubie. Znamy szczegóły intymnej ceremonii

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez wzięli ślub.

Ceremonia odbyła się w Cascais i miała intymny charakter.

Zobaczcie zdjęcie, którym podzieliła się z fanami słynna para.

Uroczystość była bardzo kameralna i uczestniczyły w niej tylko dzieci pary: Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina oraz Bella Esmeralda. W mediach społecznościowych gwiazdor piłki nożnej opublikował fotografię splecionych dłoni z obrączkami, opatrzoną krótkim podpisem „CG”. Dokładnie rok wcześniej, 11 sierpnia 2025 roku, Georgina pochwaliła się zaręczynami, prezentując okazały pierścionek zaręczynowy z owalnym diamentem.

Ronaldo i Rodríguez są parą od 2016 roku, a ich pierwsze spotkanie miało miejsce w butiku marki Gucci w Madrycie. Wspólnie wychowują pięcioro dzieci. W ostatnim czasie media spekulowały o planach wielkiego wesela na Maderze lub w Sintrze, jednak te doniesienia były wielokrotnie zaprzeczane przez otoczenie pary. Ostatecznie zakochani zdecydowali się na skromny ślub cywilny w Cascais, gdzie znajduje się ich posiadłość.