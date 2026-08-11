Tragiczna śmierć 26-letniej gwiazdy sieci. Dramat rozegrał się na oczach widzów

Mina Chan nie żyje. Ciało 26-latki znaleziono w mieszkaniu

Mina Chan odeszła w wieku niespełna 26 lat. Influencerka była znana głównie wśród fanów K-popu, a w szczególności grupy ENHYPEN. Jak donosi serwis „People", jej profil na TikToku śledziło ponad 300 tysięcy użytkowników, natomiast na Instagramie zgromadziła ponad 150 tysięcy obserwujących. Fani uwielbiali ją za szczerość i autentyczne emocje, którymi dzieliła się w sieci. Obecnie jej konta w mediach społecznościowych są niedostępne.

Zmarła pochodziła z Japonii, jednak na stałe zamieszkiwała w południowokoreańskim Seulu. Była bardzo aktywna w środowisku miłośników popularnego na całym świecie K-popu. Uczestniczyła w wydarzeniach muzycznych i regularnie spotykała się ze swoimi idolami. Poza tematami muzycznymi, na swoim profilu na Instagramie dzieliła się również treściami lifestylowymi, związanymi z modą i urodą.

Do dramatycznego finału doszło w środę, 5 sierpnia. W godzinach porannych Mina Chan uruchomiła transmisję na żywo w internecie. W pewnej chwili podczas relacji podjęła próbę samobójczą. Zaniepokojeni znajomi natychmiast wezwali na miejsce policję. Południowokoreańskie media przekazały informacje od służb o znalezieniu ciała kobiety w młodym wieku, jednak początkowo oficjalnie nie potwierdzano, że jest to znana tiktokerka.

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Mina Chan padła ofiarą okrutnego hejtu

Dopiero 11 sierpnia rodzina zmarłej przekazała oficjalną informację o jej odejściu. W opublikowanym, niezwykle poruszającym komunikacie, bliscy poinformowali, że ciało 25-latki trafiło do rodzinnego domu zaledwie dwa dni przed jej urodzinami. Osobiste pożegnanie zamieściła w sieci również siostra zmarłej.

Moja ukochana starsza siostra, która zawsze była miła i serdeczna wobec wszystkich, których spotykała, odeszła. Niech spoczywa w pokoju - napisała na wstępie.

W dalszej części wpisu siostra odniosła się do prawdopodobnej przyczyny tej tragedii. Okazało się, że influencerka zmagała się z ogromną falą nienawiści w internecie.

Mam nadzieję, że więcej osób zacznie zastanawiać się nad tym, jak to, co publikują – słowa, zdjęcia, filmy itp. – jest odbierane przez innych - dodała.

Problemy zaczęły się w lipcu, po amerykańskim koncercie grupy ENHYPEN, w którym uczestniczyła Mina Chan. Podczas występu, 25-latka próbowała, za pośrednictwem wokalisty o imieniu Sunoo, wręczyć słoneczniki innemu muzykowi z zespołu, Ni-kiemu. Niedługo po tym wydarzeniu jeden z artystów na swoim Instagramie skrytykował zachowanie niektórych fanów, zarzucając im chęć zwrócenia na siebie uwagi kosztem dobrej zabawy. Choć muzyk nie podał żadnych personaliów, internauci natychmiast powiązali te słowa z Miną Chan. Wtedy też rozpoczął się zmasowany atak hejterów na młodą kobietę.

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Telefony zaufania. Gdzie szukać pomocy?

Jeśli zmagasz się z problemami psychicznymi, masz myśli samobójcze lub znasz kogoś, kto potrzebuje wsparcia, pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z darmowej pomocy pod podanymi numerami telefonów:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

- CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym 800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

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