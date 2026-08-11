Pia Skrzyszowska była jedną z faworytek i potwierdziła klasę, wygrywając na luzie swój półfinał. W finale prowadziła, ale na ostatnich metrach o włos wyprzedziła ją Holenderka Nadine Visser. Obu sprinterkom zmierzono czas 12,67 s. Potem długo czekały w napięciu, gdy analizowano fotofinisz. Okazało się, że o jedną tysięczną sekundy (0,001 s) szybsza była Visser. Brąz wywalczyła Francuzka Laeticia Bapte.

Pia Skrzyszowska w 2022 roku w Monachium została mistrzynią Europy w biegu na 100 m ppł. Dwa lata później w Rzymie zdobyła brązowy medal, więc trzeci raz z rzędu stanęła na podium zawodów tej rangi.

Ewa Swoboda pełna emocji i wzruszenia po zdobyciu srebrnego medalu. "To najlepsze uczucie na świecie"

To drugi medal dla Polski w ME w Birmingham. W poniedziałek srebro w biegu na 100 m wywalczyła Ewa Swoboda.

GALERIA: Pia Skrzyszowska wicemistrzynią Europy! Przegrała złoto o 0,001 sekundy!

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🥈 𝗦𝗥𝗘𝗕𝗥𝗡𝗬 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟 🤏#Birmingham2026 🇬🇧:bieg na 100 metrów przez płotki🥈 Pia Skrzyszowska 12.67Polka złoto przegrała z Holenderką Viser o 0.001 sekundy. @GrupaORLEN pic.twitter.com/lBKs5X5NR8 — PZLA (@PZLANews) August 11, 2026