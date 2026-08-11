Pia Skrzyszowska wicemistrzynią Europy! Przegrała złoto o 0,001 sekundy!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-11 23:06

Pia Skrzyszowska zdobyła srebrny krążek podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Birmingham. Polka startująca w biegu na 100 metrów przez płotki uległa rywalce o zaledwie 0,001 sekundy, a ostateczny wynik tego wyrównanego starcia musiał rozstrzygnąć fotofinisz.

Pia Skrzyszowska była jedną z faworytek i potwierdziła klasę, wygrywając na luzie swój półfinał. W finale prowadziła, ale na ostatnich metrach o włos wyprzedziła ją Holenderka Nadine Visser. Obu sprinterkom zmierzono czas 12,67 s. Potem długo czekały w napięciu, gdy analizowano fotofinisz. Okazało się, że o jedną tysięczną sekundy (0,001 s) szybsza była Visser. Brąz wywalczyła Francuzka Laeticia Bapte.

Pia Skrzyszowska w 2022 roku w Monachium została mistrzynią Europy w biegu na 100 m ppł. Dwa lata później w Rzymie zdobyła brązowy medal, więc trzeci raz z rzędu stanęła na podium zawodów tej rangi.

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To drugi medal dla Polski w ME w Birmingham. W poniedziałek srebro w biegu na 100 m wywalczyła Ewa Swoboda.

GALERIA: Pia Skrzyszowska wicemistrzynią Europy! Przegrała złoto o 0,001 sekundy!

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