Pia Skrzyszowska wicemistrzynią Europy! Przegrała złoto o 0,001 sekundy!

Pia Skrzyszowska była jedną z faworytek i potwierdziła klasę, wygrywając na luzie swój półfinał. W finale prowadziła, ale na ostatnich metrach o włos wyprzedziła ją Holenderka Nadine Visser. Obu sprinterkom zmierzono czas 12,67 s. Potem długo czekały w napięciu, gdy analizowano fotofinisz. Okazało się, że o jedną tysięczną sekundy (0,001 s) szybsza była Visser. Brąz wywalczyła Francuzka Laeticia Bapte.
Pia Skrzyszowska w 2022 roku w Monachium została mistrzynią Europy w biegu na 100 m ppł. Dwa lata później w Rzymie zdobyła brązowy medal, więc trzeci raz z rzędu stanęła na podium zawodów tej rangi.
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