Bartosz Białek dołącza do Wieczystej Kraków. Kogo zastąpi na boisku?

Nowy napastnik Wieczystej

Bartosz Białek został nowym zawodnikiem Wieczystej Kraków. Klub poinformował, że 24-letni napastnik podpisał umowę obowiązującą do końca bieżącego sezonu. Kontrakt zawiera również opcję przedłużenia o kolejny rok. Białek ma stanowić wzmocnienie linii ataku krakowskiej drużyny.

W nowym zespole Białek zastąpi kontuzjowanego Stefana Feiertaga. Feiertag doznał urazu kolana, co wyklucza go z gry na dłuższy czas. W ubiegłym sezonie Białek wystąpił w 14 meczach 2. Bundesligi, reprezentując barwy SV Darmstadt 98.

Trudna droga po kontuzjach

Mierzący 191 cm wzrostu zawodnik uchodził za ogromny talent. Wychowanek Stali Brzeg zadebiutował w ekstraklasie jako 18-latek, grając dla Zagłębia Lubin. W sezonie 2019/20 strzelił 9 goli w 19 spotkaniach, co zaowocowało transferem do VfL Wolfsburg za 5 milionów euro.

Niestety, rozwój jego kariery został przerwany przez problemy zdrowotne. Piłkarz trzykrotnie zmagał się z zerwanymi więzadłami w kolanie. Próbował wrócić do formy podczas wypożyczeń do SBV Vitesse w Holandii, KAS Eupen w Belgii, a ostatnio grał w SV Darmstadt 98. Ma na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski.

Sytuacja Wieczystej w ekstraklasie

Bartosz Białek to już jedenasty zawodnik sprowadzony przez Wieczystą podczas obecnego okna transferowego. Krakowski klub aktywnie wzmacnia kadrę przed trudnymi meczami w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Początek sezonu nie był jednak udany dla beniaminka. Wieczysta przegrała dwa pierwsze spotkania wynikiem 1:2, ulegając Radomiakowi Radom i Lechowi Poznań. W najbliższą sobotę krakowian czeka wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice.