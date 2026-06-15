Tak wyglądały początki Dawida Ogrodnika. Droga na szczyt nie była prosta

Pochodzący z Wągrowca Dawid Ogrodnik swoją artystyczną drogę zaczynał od muzyki. Już jako dziecko uczył się gry na klarnecie, a w jego domu rozbrzmiewał jazz w wykonaniu najwybitniejszych artystów. Choć w 1998 roku wygrał ogólnopolski konkurs muzyczny i otrzymał stypendium od ministra kultury, jego serce ostatecznie skradł teatr. Pierwsze kroki na scenie stawiał w liceum, w poznańskim Teatrze Castingowym MplusM. Jego droga do profesjonalnego aktorstwa była jednak wyboista. Dwukrotnie bezskutecznie próbował dostać się do warszawskiej Akademii Teatralnej, a z łódzkiej filmówki został skreślony z listy studentów przez niedopatrzenie formalności. Ostatecznie ukończył studia w krakowskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w 2012 roku. Pierwsze role Ogrodnika to głównie epizody w popularnych serialach, takich jak "Detektywi", "Majka" czy "Prawo Agaty". Prawdziwym przełomem okazała się rola Sebastiana "Rahima" Salberta w filmie "Jesteś Bogiem". To właśnie ta kreacja otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery.

Mellina - Dawid Ogrodnik: ksiądz, gangster a teraz nauczyciel. Jakim był uczniem?

Role, które zdefiniowały go jako aktora. Te kreacje zapisały się w historii kina

Po roli w "Jesteś Bogiem", za którą otrzymał nagrodę na festiwalu w Gdyni, jego kariera nabrała zawrotnego tempa. Prawdziwym popisem jego umiejętności była rola Mateusza Rosińskiego, chorego na porażenie mózgowe, w filmie "Chce się żyć" z 2013 roku. Ta kreacja przyniosła mu Orła i sprawiła, że światowe media zaczęły porównywać go do Daniela Day-Lewisa. Kolejne lata to pasmo sukcesów i wybitnych ról, które ugruntowały jego pozycję w czołówce polskich aktorów. Wcielił się w postać Tomasza Beksińskiego w głośnym filmie "Ostatnia rodzina", zagrał główną rolę w nagradzanej "Cichej nocy", a także wcielił się w niewidomego pianistę w produkcji "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Widzowie mogli go również podziwiać w kultowym serialu "Rojst", gdzie stworzył niezapomnianą postać dziennikarza Piotra Zarzyckiego. W 2022 roku zachwycił jako ksiądz Jan Kaczkowski w filmie "Johnny", co przyniosło mu kolejnego Orła.

Aktor-kameleon. To za tę cechę pokochały go miliony widzów

Dawid Ogrodnik jest ceniony przede wszystkim za niezwykłą umiejętność całkowitego zatracania się w roli. Nazywany aktorem-kameleonem, do każdej postaci przygotowuje się z niezwykłą precyzją, często przechodząc drastyczne fizyczne i psychiczne transformacje. Widzowie pokochali go za autentyczność, odwagę w doborze ról i wiarygodność, z jaką portretuje nawet najbardziej skomplikowane postaci. Nie boi się wyzwań, a jego kreacje na długo zapadają w pamięć. Czy gra niepełnosprawnego chłopaka, charyzmatycznego księdza, czy legendarnego przestępcę, zawsze robi to z pełnym zaangażowaniem, co czyni go jednym z najbardziej wiarygodnych aktorów swojego pokolenia. To właśnie ta zdolność do metamorfozy i prawda ekranowa sprawiły, że zdobył uznanie zarówno krytyków, jak i szerokiej publiczności.

Niezwykła metamorfoza Dawida Ogrodnika. Zmieniał się nie do poznania

Patrząc na zdjęcia Dawida Ogrodnika z początku kariery, trudno uwierzyć, jak bardzo zmienił się na przestrzeni lat. Jego metamorfozy są jednak nierozerwalnie związane z pracą aktorską. Do roli w "Chce się żyć" musiał opanować niezwykle wymagającą fizyczność postaci. Wcielając się w Tomasza Beksińskiego w "Ostatniej rodzinie", przejął jego charakterystyczne gesty i sposób bycia. Z kolei dla roli księdza Jana Kaczkowskiego w filmie "Johnny" zgolił głowę i znacząco schudł, by jak najwierniej oddać wygląd duchownego walczącego z chorobą. Każda kolejna rola to dla niego nowa przemiana. Na przestrzeni lat jego wizerunek ewoluował od młodego, nieco zbuntowanego chłopaka do dojrzałego, świadomego swojego stylu mężczyzny. Ta zmiana jest widoczna nie tylko na ekranie, ale również na czerwonym dywanie, gdzie prezentuje coraz bardziej wysmakowane stylizacje. Jego wygląd to narzędzie pracy, którym posługuje się z mistrzowską precyzją.

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Prywatnie skrywa trudne historie. Otwarcie mówi o bolesnych doświadczeniach

Choć jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów, Dawid Ogrodnik rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Wiadomo, że przez lata był związany z aktorką Martą Nieradkiewicz, z którą w 2018 roku powitał na świecie córkę Jaśminę. Aktor nie ukrywa swojej wiary – należy do protestanckiej Społeczności Chrześcijańskiej Północ. W swojej autobiografii "Koniec gry" zdobył się na odwagę i opowiedział o niezwykle trudnych doświadczeniach z przeszłości. Wyznał, że w młodości padł ofiarą molestowania seksualnego ze strony księdza. Otwarcie mówił także o tym, że na studiach doświadczał mobbingu, a po latach sam został oskarżony o podobne zachowania, za które publicznie przeprosił. Ta szczerość pokazuje go jako człowieka z krwi i kości, który nie boi się konfrontacji z własną, nie zawsze łatwą historią.

Co dziś robi Dawid Ogrodnik? Aktor nie zwalnia tempa

Dawid Ogrodnik pozostaje jednym z najbardziej zapracowanych i rozchwytywanych aktorów w Polsce. Lata 2024 i 2025 były dla niego bardzo intensywne. Widzowie mogli go oglądać w kolejnej odsłonie serialu "Rojst Millenium", a także w kontynuacji komediowego hitu "Piep*zyć Mickiewicza 2". Aktor pojawił się również w produkcjach "Czarne stokrotki", "Zdrada" oraz w filmie "Las". Jego kalendarz na 2026 rok jest równie wypełniony. Zapowiedziano już jego udział w trzeciej części "Piep*zyć Mickiewicza" oraz w długo oczekiwanej adaptacji "Lalki" w reżyserii Macieja Kawulskiego, gdzie wcieli się w postać subiekta Mraczewskiego. Wszystko wskazuje na to, że jego fani wciąż będą mieli wiele okazji, by podziwiać jego aktorski kunszt na wielkim i małym ekranie.