Adrian Szymaniak ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pod całodobową opieką. Rodzina informuje o jego stanie

Adrian Szymaniak ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” walczy z nowotworem

Format „Ślub od pierwszego wejrzenia” od samego początku wywoływał skrajne emocje, jednak przyciągnął przed ekrany rzeszę oddanych fanów, którzy oglądali już jedenaście sezonów. Choć zaledwie kilka par przetrwało po zakończeniu telewizyjnego eksperymentu, 36-letnia Anita Szydłowska oraz 39-letni Adrian Szymaniak udowodnili, że decyzje ekspertów z trzeciej edycji były w ich przypadku niezwykle trafne. Szybko zyskali ogromną sympatię publiczności.

Uczestnicy telewizyjnego hitu tworzą zgraną rodzinę i wychowują dwójkę dzieci, pokazując, że przysięga o wsparciu w chorobie nie była tylko pustym frazesem. W minionym roku 39-latek trafił pod opiekę lekarzy, a po wykonaniu szczegółowych badań usłyszał dramatyczną diagnozę o złośliwym glejaku czwartego stopnia. Od tego momentu mężczyzna każdego dnia toczy wyczerpujący bój o własne życie.

Były uczestnik kontrowersyjnego show ma już za sobą kilka zabiegów chirurgicznych, a także wycieńczającą chemio- i radioterapię. Swoimi doświadczeniami i najtrudniejszymi momentami leczenia chętnie dzieli się w sieci, gdzie wprost przyznaje, że sytuacja jest niezwykle ciężka. W tej dramatycznej przeprawie nieustannie towarzyszy mu kochająca żona oraz grono wiernych przyjaciół.

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Po długich miesiącach walki napłynęły kolejne fatalne doniesienia od medyków, którzy potwierdzili nawrót choroby. Aby sfinansować astronomicznie drogie procedury medyczne, w internecie natychmiast uruchomiono publiczną zbiórkę pieniędzy. Osoby zaangażowane w pomoc opublikowały na platformie crowdfundingowej nowe oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że aktualnie 39-latek przebywa w swoim miejscu zamieszkania i korzysta ze wsparcia wykwalifikowanego personelu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Po kolejnej hospitalizacji, Adrian przebywa obecnie w domu, gdzie otoczony jest całodobową, profesjonalną opieką. Jest z nami zespół medyczny, pielęgniarki, opiekunowie medyczni i rehabilitanci, a przede wszystkim - jego najbliższa, kochająca rodzina, która jest przy nim każdego dnia i robi wszystko, co tylko możliwe, żeby miał najlepsze warunki do powrotu do sprawności - przekazano.

Miejsce zamieszkania Anity Szydłowskiej i jej męża przeszło gruntowną metamorfozę, aby sprostać bieżącym wymaganiom pacjenta. Zainstalowano tam profesjonalny sprzęt medyczny oraz urządzenia do rehabilitacji, które mają na celu znaczące ułatwienie mu codziennego funkcjonowania i wsparcie w powrocie do sił.

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