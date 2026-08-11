Céline Dion ruszyła w dzicz! Tak chorująca gwiazda spędza czas przed wielkim powrotem na scenę

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-08-11 17:51

Wielkimi krokami zbliża się hucznie zapowiadana rezydentura Céline Dion w Paryżu. Powracająca po kilkuletniej przerwie gwiazda zagra dla fanów całą serię koncertów. Ze względu na stan zdrowia musi jednak na siebie uważać, więc nic dziwnego, że sierpniową pogodę postanowiła wykorzystać na relaks na łonie natury.

Uśmiechnięta Céline Dion w fioletowej sukni śpiewa do mikrofonu. O powrocie gwiazdy na scenę przeczytasz w Eska.
Autor: Kurnikowski/ AKPA

Céline Dion wraca na scenę. Wkrótce zagra w Paryżu

Wiadomość o zbliżającej się rezydenturze Céline Dion w Paryżu wywołała falę entuzjazmu wśród jej oddanych fanów i w całej branży muzycznej. Powrót legendy po długiej, wymuszonej przez chorobę przerwie jest wydarzeniem o globalnym zasięgu, pokazującym jej niezwykłą siłę charakteru. Dziesiątki tysięcy biletów na 26 koncertów w stolicy Francji rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Artystka zagra tam we wrześniu i październiku 2026 oraz maju 2027 roku.

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Przed koncertami wybrała naturę. Gwiazda wypoczywała na łonie przyrody

W licznych wywiadach i filmie dokumentalnym Céline Dion nie ukrywała, że niezwykle rzadka choroba układu nerwowego - tzw. zespół sztywnego człowieka - uniemożliwiła jej dalsze prowadzenie intensywnej kariery zawodowej, a na co dzień wiąże się z silnym bólem. 58-letnia artystka była jednak zdeterminowana, by nie dać chorobie zawładnąć całym jej życiem. Przełomowym dla wielu fanów momentem był z pewnością jej występ na otwarciu Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku, również w Paryżu. Tuż przed powrotem do tego miasta na koncertową rezydenturę kanadyjska ikona muzyki podzieliła się z fanami fotkami prosto z wypoczynku w malowniczym otoczeniu.

"Znajdując piękno w najcichszych momentach" - napisała krótko Dion.

Céline Dion - o artystce

Urodzona w 1968 roku wokalistka pochodzi z wielodzietnej rodziny, w której mówiło się po francusku. W domu rodzinnym pełno było muzyki, a pierwsze sukcesy nadeszły już w latach 80., gdy Céline Dion była jeszcze nastolatką. Przełomem była wygrana w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1988 roku i rozpoczęcie kariery w Europie z pierwszymi hitami po angielsku. Z czasem Kanadyjka stała się światową gwiazdą z dziesiątkami milionów sprzedanych płyt na koncie. Cały świat zna ją chociażby z kultowego utworu "My heart will go on" do filmu "Titanic" z 1997 roku. Prywatnie - mężem Dion był jej menadżer René Angélil, za którego wyszła w 1994 roku. Byli razem do jego śmierci na raka 24 lata później, wychowując ukochanych synów poczętych metodą in vitro.

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