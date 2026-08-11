Céline Dion ruszyła w dzicz! Tak chorująca gwiazda spędza czas przed wielkim powrotem na scenę

Céline Dion wraca na scenę. Wkrótce zagra w Paryżu

Wiadomość o zbliżającej się rezydenturze Céline Dion w Paryżu wywołała falę entuzjazmu wśród jej oddanych fanów i w całej branży muzycznej. Powrót legendy po długiej, wymuszonej przez chorobę przerwie jest wydarzeniem o globalnym zasięgu, pokazującym jej niezwykłą siłę charakteru. Dziesiątki tysięcy biletów na 26 koncertów w stolicy Francji rozeszły się jak ciepłe bułeczki. Artystka zagra tam we wrześniu i październiku 2026 oraz maju 2027 roku.

Przed koncertami wybrała naturę. Gwiazda wypoczywała na łonie przyrody

W licznych wywiadach i filmie dokumentalnym Céline Dion nie ukrywała, że niezwykle rzadka choroba układu nerwowego - tzw. zespół sztywnego człowieka - uniemożliwiła jej dalsze prowadzenie intensywnej kariery zawodowej, a na co dzień wiąże się z silnym bólem. 58-letnia artystka była jednak zdeterminowana, by nie dać chorobie zawładnąć całym jej życiem. Przełomowym dla wielu fanów momentem był z pewnością jej występ na otwarciu Letnich Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku, również w Paryżu. Tuż przed powrotem do tego miasta na koncertową rezydenturę kanadyjska ikona muzyki podzieliła się z fanami fotkami prosto z wypoczynku w malowniczym otoczeniu.

"Znajdując piękno w najcichszych momentach" - napisała krótko Dion.

Céline Dion - o artystce

Urodzona w 1968 roku wokalistka pochodzi z wielodzietnej rodziny, w której mówiło się po francusku. W domu rodzinnym pełno było muzyki, a pierwsze sukcesy nadeszły już w latach 80., gdy Céline Dion była jeszcze nastolatką. Przełomem była wygrana w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1988 roku i rozpoczęcie kariery w Europie z pierwszymi hitami po angielsku. Z czasem Kanadyjka stała się światową gwiazdą z dziesiątkami milionów sprzedanych płyt na koncie. Cały świat zna ją chociażby z kultowego utworu "My heart will go on" do filmu "Titanic" z 1997 roku. Prywatnie - mężem Dion był jej menadżer René Angélil, za którego wyszła w 1994 roku. Byli razem do jego śmierci na raka 24 lata później, wychowując ukochanych synów poczętych metodą in vitro.

Zobacz galerię: Nie tylko Céline Dion. Te gwiazdy z Kanady też były na Eurowizji

20