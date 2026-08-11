Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na greckich wakacjach. Zabrali ze sobą gości

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski: Nierozłączni w życiu i przed kamerą

Popularność Katarzyny Cichopek (43 l.) rozpoczęła się od roli Kingi w serialu „M jak miłość”, z którym aktorka jest związana od początku emisji. Mimo że przez lata współpracowała z różnymi nadawcami, jej pozycja w produkcji TVP wydaje się niezachwiana. Gwiazda ma na swoim koncie udział w wielu formatach telewizyjnych. W 2005 roku, występując w drugiej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, zdobyła nie tylko główne trofeum, ale także poznała miłość.

Związek małżeński Cichopek z Marcinem Hakielem (43 l.) dobiegł końca w marcu 2022 roku w otoczce skandalu. Niedługo później w kuluarach zaczęto plotkować, że aktorkę łączy bliższa relacja z Maciejem Kurzajewskim (53 l.), z którym współprowadziła „Pytanie na śniadanie”. Para potwierdziła te doniesienia dopiero jesienią, podczas wspólnego wyjazdu do Izraela. W październiku zakochani połączyli się na żywo z porannym pasmem TVP2, aby publicznie opowiedzieć o łączącym ich uczuciu.

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Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski odpoczywają w Grecji. Kto jeszcze pojechał?

Od momentu ujawnienia związku para jest praktycznie nierozłączna. Jesienią 2024 roku przenieśli się do Polsatu, gdzie do niedawna byli gospodarzami programu „Halo, tu Polsat”. 30 lipca jednak niespodziewanie pożegnali się z telewidzami, publikując w mediach społecznościowych oświadczenie o zakończeniu współpracy ze stacją.

Ta informacja wywołała spore poruszenie, a sami prezenterzy zdecydowali się w tym czasie na urlop. Gwiazda „M jak miłość” chętnie relacjonuje greckie wakacje na swoim Instagramie, publikując zdjęcia w strojach kąpielowych, promując własną markę i dzieląc się romantycznymi chwilami. „Za takie chwile - hallelujah” – podsumowała aktorka jedną z fotografii, na której przytula się do partnera na tle zachodzącego słońca.

Interesującym szczegółem jest fakt, że zakochani nie podróżują samotnie. Aktorka wspomniała w sieci, że towarzyszą im dzieci. Ponadto, we wtorek zamieściła wspólne zdjęcie ze szwagierką, nie kryjąc radości ze wspólnie spędzanego czasu. „Fajnie mieć szwagierkę. Jeszcze fajniej mieć ją za przyjaciółkę i spędzać razem wakacje” – wyznała Cichopek w opisie pod zdjęciem.

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Dopasuj aktora do roli w „M jak miłość”! Wiesz kogo grała Katarzyna Cichopek, a kogo bracia Mroczek? Pytanie 1 z 12 Małgorzata Kożuchowska w serialu „M jak miłość” grała postać: Basi Mostowiak Ewy Mostowiak Hanki Mostowiak Następne pytanie