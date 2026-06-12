Tak zaczynał Cezary Pazura. Ta rola otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery

Cezary Pazura, urodzony 13 czerwca 1962 roku w Tomaszowie Mazowieckim, to postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Choć droga do sławy nie była prosta, jego determinacja przyniosła spektakularne efekty. Po ukończeniu szkoły muzycznej w klasie klarnetu i nieudanej próbie dostania się do szkoły teatralnej, podjął naukę w Policealnym Studium Gastronomicznym. Ostatecznie jednak talent aktorski zwyciężył i w 1986 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi. Swój filmowy debiut zaliczył w produkcji "Czarne Stopy" z 1986 roku. Prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił pięć lat później. Rola Edwarda Wiadernego w filmie Władysława Pasikowskiego "Kroll" (1991) przyniosła mu ogromne uznanie krytyków i widzów, a także nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To właśnie ten moment otworzył mu drzwi do największych polskich produkcji.

ESKA_Cezary Pazura jako Osioł ze Shreka. Aktor przemówił jego głosem

Kiler, "13 posterunek" i Adaś Miauczyński. Tymi rolami na zawsze zapisał się w historii polskiego kina

Lata 90. należały do niego. Cezary Pazura stał się jednym z najpopularniejszych i najbardziej rozchwytywanych aktorów w Polsce. Jego aktorskie portfolio wypełniły role, które dziś mają status kultowych. Stworzył niezapomnianą postać Waldemara Morawca w serii filmów "Psy", "Psy 2. Ostatnia krew" oraz "Psy 3. W imię zasad". Dla wielu widzów na zawsze pozostanie jednak Jurkiem Kilerem z komedii Juliusza Machulskiego "Kiler" i "Kiler-ów 2-óch". Rola sympatycznego taksówkarza, omyłkowo wziętego za płatnego zabójcę, przyniosła mu gigantyczną popularność i ugruntowała jego pozycję króla komedii. Równie wielką sympatię zdobył jako posterunkowy Cezary Cezary w sitcomie "13 posterunek". Aktor udowodnił także swój talent, wcielając się w postać Adasia Miauczyńskiego w filmach Marka Koterskiego "Nic śmiesznego" i "Ajlawju". Nie można zapomnieć o jego charakterystycznym głosie, który od lat bawi najmłodszych. Pazura to legendarny leniwiec Sid z serii "Epoka lodowcowa" oraz Numernabis z komedii "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra".

Aktor o wielu twarzach. To dlatego Polacy pokochali Cezarego Pazurę

Widzowie pokochali Cezarego Pazurę za jego niezwykłą wszechstronność. Z łatwością potrafił przechodzić od ról twardych facetów w kinie sensacyjnym do postaci komediowych, które bawiły do łez. Jego naturalny talent komediowy, charyzma i energia sprawiły, że stał się ulubieńcem publiczności. Kreacje takie jak Jurek Kiler czy Fred z "Chłopaki nie płaczą" udowodniły, że ma on niezwykłe wyczucie komizmu i potrafi stworzyć postacie, których dialogi wchodzą do języka potocznego. Jednocześnie w rolach dramatycznych, jak ta w filmie "Tato", potrafił poruszyć i wzbudzić głębokie emocje. To właśnie ta umiejętność balansowania między śmiechem a wzruszeniem jest jednym z kluczowych elementów jego fenomenu.

Niezwykła metamorfoza Cezarego Pazury. Zobacz, jak zmieniał się na przestrzeni lat

Na przestrzeni niemal czterech dekad kariery Cezary Pazura przeszedł imponującą metamorfozę. W latach 90., u szczytu popularności, fani znali go jako szczupłego mężczyznę o chłopięcym uroku i charakterystycznej fryzurze. Jego wizerunek z filmów "Kiler" czy "Psy" to ikona tamtych czasów. Z biegiem lat jego wygląd ewoluował. Aktor zaczął regularnie dbać o formę fizyczną, co widać po jego wysportowanej sylwetce. Dziś często można go zobaczyć z zarostem lub elegancko przystrzyżoną brodą, co dodaje mu dojrzałości i powagi. Jego styl również się zmienił - młodzieżowy luz zastąpiła klasyczna elegancja. Mimo upływu lat Cezary Pazura wciąż zachwyca energią i doskonałą kondycją, co doskonale widać na zdjęciach z różnych etapów jego życia.

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Trzy żony i czworo dzieci. Prywatne życie Cezarego Pazury od lat budzi emocje

Życie prywatne Cezarego Pazury od zawsze interesowało media i fanów. Aktor był trzykrotnie żonaty. Z pierwszego małżeństwa z Żanetą, zawartego w 1989 roku, ma córkę Anastazję. W 1995 roku poślubił Weronikę Marczuk, z którą rozwiódł się pod koniec 2007 roku. Od 2009 roku jego żoną jest młodsza o 26 lat Edyta Pazura. Para tworzy jeden z najbardziej znanych związków w polskim show-biznesie i wspólnie wychowuje troje dzieci: córkę Amelię oraz syna Antoniego i najmłodszą córkę Ritę. Aktor często podkreśla w wywiadach, jak ważna jest dla niego rodzina. Poza aktorstwem jego pasją jest myślistwo oraz piłka nożna, a w młodości był zagorzałym kibicem Widzewa Łódź.

Nie zwalnia tempa. Tym dziś zajmuje się Cezary Pazura

Mimo ogromnego dorobku artystycznego Cezary Pazura ani myśli o zawodowej emeryturze. Z powodzeniem odnalazł się w świecie nowych mediów, prowadząc niezwykle popularny kanał w serwisie YouTube, gdzie dzieli się z fanami anegdotami z planów filmowych i kulisami zawodu aktora. Wciąż jest aktywny zawodowo, pojawiając się w głośnych produkcjach filmowych i serialowych. W ostatnich latach można go było oglądać m.in. w serialu Netflixa "Sexify", a także w historycznej produkcji "Powstaniec 1863". W 2023 roku został gospodarzem polskiej edycji popularnego show "LOL: Kto się śmieje ostatni" na platformie Prime Video. Aktor regularnie występuje też na deskach Teatru 6. piętro w Warszawie i angażuje się w liczne akcje charytatywne.