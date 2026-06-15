Zanim podbiła serca widzów, konsekwentnie budowała swoją karierę

Choć dziś kojarzona jest z głośnymi rolami serialowymi, droga Aleksandry Adamskiej do sławy zaczęła się na deskach teatru i na parkiecie. Urodzona 15 czerwca 1990 roku w Katowicach aktorka od najmłodszych lat rozwijała swoje pasje. Jest absolwentką krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, gdzie ukończyła specjalizację wokalno-aktorską.

Jej talent sceniczny szybko został dostrzeżony. Występowała na scenach Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, Teatru Dramatycznego w Warszawie oraz Gliwickiego Teatru Muzycznego. Pierwsze kroki przed kamerą stawiała w popularnych serialach, takich jak "Pierwsza miłość" czy "Julia", gdzie grała epizodyczne role. Były to jednak dopiero początki drogi, która miała zaprowadzić ją na szczyt popularności.

Ola Adamska o PATI, SKAZANEJ i rozbawianiu Agaty Kuleszy [WYWIAD]

Rola w "Skazanej" przyniosła jej gigantyczną sławę. Te kreacje zdefiniowały jej karierę

Przełomem w karierze Aleksandry Adamskiej okazały się role w serialach telewizyjnych, które przyniosły jej ogólnopolską rozpoznawalność. Widzowie mogli ją oglądać jako stażystkę Dagmarę Mazurek w serialu medycznym "Diagnoza" oraz jako Sylwię Małecką w lubianej produkcji "O mnie się nie martw". Jednak prawdziwym fenomenem i rolą, która wyniosła ją na szczyty popularności, była kreacja Patrycji "Pati" Cichy w serialu "Skazana". Jej postać, osadzona w więzieniu, stała się absolutnym hitem.

Charyzma i autentyczność, z jaką Adamska zagrała Pati, sprawiły, że bohaterka doczekała się własnego serialu. W 2023 roku premierę miał spin-off zatytułowany "Pati", który skupiał się na losach postaci przed trafieniem do więzienia. Aktorka ma na koncie również role filmowe, m.in. w produkcjach "Miasto 44", "Atak paniki" czy "Miłość jest wszystkim". W jej teatralnym portfolio znajdują się takie kreacje jak Marilyn Monroe czy Konstancja Bonacieux.

Charyzma, talent i "język Pati". Oto za co Polacy pokochali Aleksandrę Adamską

Widzowie pokochali Aleksandrę Adamską za jej niezwykłą wszechstronność i autentyczność. To właśnie jej kreacja w serialu "Skazana" stała się prawdziwym fenomenem. Aktorka stworzyła postać niezwykle barwną, charyzmatyczną i tragiczną zarazem. Charakterystyczny sposób mówienia, specyficzny slang i gestykulacja, które nadała swojej bohaterce, sprawiły, że "język Pati" wszedł do potocznego użycia i zyskał ogromną popularność w mediach społecznościowych. To właśnie ta rola udowodniła, jak wielki talent drzemie w aktorce, która potrafiła stworzyć postać z krwi i kości, wzbudzającą jednocześnie śmiech i współczucie.

Niesamowita przemiana Aleksandry Adamskiej. Na przestrzeni lat zmieniła się nie do poznania

Aleksandra Adamska to aktorka, która nie boi się wizerunkowych eksperymentów. Jej metamorfoza na przestrzeni lat jest doskonale widoczna, co najlepiej oddaje jej gotowość do poświęceń dla roli. Na co dzień i na czerwonych dywanach zachwyca elegancją i wyczuciem stylu, często prezentując się w kobiecych i nowoczesnych stylizacjach. Jednak dla roli Pati Cichy przeszła drastyczną transformację wizualną. Zrezygnowała z makijażu, a jej wygląd stał się surowy i zaniedbany, co idealnie wpisało się w charakter postaci osadzonej w brutalnej więziennej rzeczywistości. Ta zmiana pokazała, że jest artystką gotową na każde wyzwanie, dla której wiarygodność postaci jest najważniejsza. Porównując jej zdjęcia z początków kariery i obecne, widać nie tylko zmianę wizerunku, ale także dojrzałość i pewność siebie, które zdobyła przez lata pracy.

74

Nie tylko aktorstwo. Czym pasjonuje się na co dzień gwiazda "Skazanej"?

Życie Aleksandry Adamskiej to nie tylko plan filmowy i deski teatru. Prywatnie jest osobą o wielu talentach i zainteresowaniach. Aktorka płynnie posługuje się trzema językami obcymi: angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Jej wielką pasją jest sport – aktywnie uprawia jazdę na nartach i łyżwach, pływanie, a nawet akrobatykę. Posiada również podstawy jazdy konnej. Miłość do ruchu i tańca, zaszczepiona w dzieciństwie, pozostała z nią na lata. To właśnie te pasje pozwalają jej zachować energię i wszechstronność, którą później przenosi na ekran.

Co dziś słychać u Aleksandry Adamskiej? Aktorka nie zwalniała tempa

Ostatnie lata były dla Aleksandry Adamskiej niezwykle intensywne i pełne sukcesów. W 2024 roku widzowie mogli ją oglądać w zupełnie nowych rolach – jako jurorkę w programie "Lego Masters" oraz jako uczestniczkę popularnego reality show "Azja Express". Jej talent i ciężka praca zostały docenione przez branżę. W 2024 roku otrzymała tytuł Kobiety Roku magazynu "Glamour" w kategorii "Popkultura". Rok później, w 2025, została uhonorowana nagrodą "Pulsar" od Związku Zawodowego Aktorów Polskich w kategorii Inspirująca aktorka na ekranie za swoją niezapomnianą rolę w serialu "Skazana". Wciąż pojawiała się także w nowych produkcjach, jak serial "Idź przodem, bracie", udowadniając, że jej kariera nabrała zawrotnego tempa.