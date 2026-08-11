Polska sztafeta mieszana ósma na mistrzostwach Europy. Kto triumfował w Paryżu?

Zwycięstwo Francuzów w sztafecie mieszanej

Polska sztafeta mieszana 4x100 m stylem zmiennym, płynąca w składzie: Ksawery Masiuk, Jan Kałusowski, Zuzanna Famulok i Barbara Leśniewska, ukończyła zmagania na ósmym miejscu. Reprezentacja Francji wygrała rywalizację z czasem 3.39,64, wyprzedzając Holendrów oraz sportowców neutralnych. Polacy stracili do zwycięzców 6,73 s.

Holendrzy przekroczyli metę ze stratą 1,28 s do triumfatorów. Sportowcy neutralni z Rosji zajęli trzecie miejsce, ustępując francuskiej ekipie o 1,88 s. Finałowy wyścig sztafet mieszanych potwierdził dominację gospodarzy mistrzostw w tej konkurencji.

Wyniki Polaków w półfinałach w Paryżu

W trakcie wtorkowej sesji wieczornej w półfinałach wystąpiły dwie reprezentantki Polski. Flawia Kamzol zajęła 13. pozycję na 50 m stylem motylkowym, ustanawiając przy tym rekord życiowy rezultatem 26,16 s. Niestety, ten czas nie dał jej awansu do finału.

W półfinale na dystansie 100 m stylem klasycznym wystartowała Dominika Sztandera. Polka uzyskała czas 1.07,00, co pozwoliło jej na zajęcie dziesiątej lokaty. Do awansu zabrakło ułamków sekund. Pływackie zmagania na mistrzostwach Europy w Paryżu potrwają do niedzieli, a do zdobycia są łącznie 43 komplety medali.