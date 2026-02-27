Startuje 18. edycja "Tańca z Gwiazdami". Polsat wydał fortunę na stroje do jednego odcinka

Magdalena Boczarska i Sebastian Fabijański w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

Już w niedzielę, 1 marca, wystartuje osiemnasta edycja uwielbianego przez widzów formatu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami". Show od lat przyciąga przed ekrany milionową publiczność, dlatego producenci dokładają wszelkich starań, by skompletowana obsada gwarantowała wysokie emocje i przyciągała znane nazwiska.

Nadchodzący sezon zapowiada się pod tym kątem wyjątkowo atrakcyjnie. Na parkiecie swoje umiejętności zaprezentują uznani aktorzy: 47-letnia Magdalena Boczarska, 38-letni Sebastian Fabijański, 40-letnia Emilia Komarnicka oraz 45-letnia Izabella Miko. Produkcję odświeżą również twarze znane z internetu, czyli 28-letnia Natalia "Natsu" Karczmarczyk i 23-letni Kacper "Jasper" Porębski.

Uczestnicy programu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" mają za sobą tygodnie wyczerpujących treningów, których celem jest perfekcyjna prezentacja i walka o Kryształową Kulę. Stawka jest wysoka, bo poza statuetką na zwycięzców czekają ogromne nagrody pieniężne: 200 tysięcy dla gwiazdy i 100 tysięcy dla partnerującego jej tancerza.

Zobacz również: Maria Jeleniewska zrzuciła ubrania w górach. Te zdjęcia rozgrzewają do czerwoności

Stacja ujawnia atrakcje i koszty 18. sezonu show

Tuż przed emisją pierwszego odcinka osiemnastego sezonu "Tańca z Gwiazdami" produkcja uchyliła rąbka tajemnicy. Wiadomo już, że rywalizacja zostanie urozmaicona kilkoma wydaniami specjalnymi. Widzowie zobaczą między innymi odcinek dedykowany Dniu Kobiet, internetową odsłonę z udziałem influencerów oraz wieczór wypełniony przebojami gościa honorowego.

Dnia 27 lutego odbył się wspólny trening wszystkich par biorących udział w osiemnastej serii. Była to pierwsza okazja dla uczestników, by sprawdzić swoje choreografie w pełnych, profesjonalnych stylizacjach. Telewizja Polsat nie oszczędzała na oprawie wizualnej, zdradzając, że koszt strojów tylko do premierowego odcinka przekroczył 100 tysięcy złotych.

Zobacz również: Wojciech Kucina tańczył z Julią Żugaj, a teraz z Natsu. Co warto wiedzieć o uczestniku "Tańca z gwiazdami"?

35

QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie