"Taniec z Gwiazdami" 2026 - UCZESTNICY. To oni zawalczą o Kryształową Kulę

"Taniec z Gwiazdami" to nie lada wyzwanie dla uczestników. Przez wiele tygodni spędzają oni długie godziny na wycieńczających treningach, a wszystko po to, by w zaledwie tydzień nauczyć się nowej choreografii, poznać techniczne podstawy tańca oraz jak najlepiej wypaść w odcinku na żywo. A udział w odcinku na żywo to również ogromny stres. Gwiazdy występują nie tylko przed liczną publicznością zgromadzoną w studiu - każdy odcinek programu ogląda również wiele tysięcy osób przed telewizorami. Udział w tanecznym show Polsatu jest więc ogromnym wysiłkiem nie tylko pod kątem fizycznym, ale również psychicznym. Jak widać jednak, chętnych do udziału w programie nie brakuje. W połowie listopada 2025 roku byliśmy świadkami finału 17. edycji, w której ostatecznie triumfowali Mikołaj Bagi Bagiński i Magda Tarnowska, a już w marcu 2026 roku startuje kolejna odsłona "Tańca z Gwiazdami". Kto tym razem znalazł się wśród uczestników show?

"Taniec z Gwiazdami 18" - uczestnicy

Nowa, 18. edycja "Tańca z Gwiazdami" zadebiutuje na antenie Polsatu już w niedzielę, 1 marca 2026 roku. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień, o godzinie 19:55. Wiadomo już, że w wiosennej odsłonie tanecznego show stacji udział weźmie Mateusz Pawłowski, którego widzowie świetnie znają z roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Młody aktor już wkrótce będzie miał szansę pokazać, czy jest równie dobry w tańcu, jak w aktorstwie. O Kryształową Kulę powalczy również Małgorzata Potocka. Co ciekawe, aktorka teatralna, filmowa i serialowa, reżyserka i dyrektorka artystyczna pobiła rekord show, już na kilka tygodni przed startem edycji. Okazuje się, że aktorka będzie najstarszą uczestniczką w historii show Polsatu. W sierpniu tego roku Potocka skończy 73 lata. Do grona uczestników show dołączyli również Piotr Kędzierski oraz Gamou Fall. Na parkiecie pojawią się też aktorki Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka oraz Paulina Gałązka. W "Tańcu z Gwiazdami 18" wystąpią również Kamil Nożyński, Natsu, Kacper „Jasper” Porębski, Izabella Miko oraz Sebastian Fabijański. Kto jeszcze powalczy o wygraną w programie? Na resztę ogłoszeń musimy cierpliwie czekać. Śledźcie nasz artykuł, ponieważ będzie on na bieżąco aktualizowany.