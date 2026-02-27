Katarzyna Bosacka wzięła cichy ślub. Tak mówi o swoim nowym mężu

Rozstanie Katarzyny i Marcina Bosackich po 26 latach

Relacja Katarzyny i Marcina Bosackich przeszła do historii w połowie 2023 roku, co wprawiło w osłupienie opinię publiczną oraz samą zainteresowaną. Zaledwie kilka tygodni przed rozstaniem para publicznie deklarowała głębokie uczucie, po czym senator spakował swoje rzeczy i odszedł do nowej partnerki. Polityk powielił tym samym schemat zachowania swojego ojca, zostawiając żonę oraz czworo dzieci.

Formalny koniec małżeństwa nastąpił w marcu 2024 roku podczas jednej rozprawy sądowej, która zamknęła się w niespełna trzydziestu minutach. Gwiazda telewizji otwarcie przyznawała, że decyzja męża o odejściu była dla niej traumatycznym doświadczeniem. Bosacka nie ukrywała, że w tamtym trudnym czasie korzystała ze wsparcia psychoterapeuty, by uporać się z emocjonalną rozsypką.

Nowy związek Marcina Bosackiego nie przetrwał próby czasu, natomiast jego była żona z powodzeniem układa sobie życie prywatne. Dziennikarka już w połowie minionego roku potwierdziła, że jej serce jest zajęte. Choć coraz chętniej opowiadała o budowaniu nowej relacji, konsekwentnie chroniła dane personalne ukochanego przed blaskiem fleszy.

Zobacz również: Katarzyna Bosacka o zdradzie męża! Pierwszy raz powiedziała o tym otwarcie

Katarzyna Bosacka o drugim mężu Tomaszu

Para wspólnie nabyła i odnowiła dom, a pod koniec czerwca odbyła się uroczystość zaślubin w gronie najbliższych osób. Wybrankiem autorki programów o zdrowym żywieniu jest tajemniczy Tomasz, który zawodowo nie ma nic wspólnego z branżą rozrywkową. Mężczyzna posiada potomstwo z poprzedniego związku, a małżonkowie wspólnie wyczekują już wnuków. W rozmowie z serwisem Plejada.pl dziennikarka podkreśliła, że chce utrzymać anonimowość partnera, jednocześnie radząc innym, by definitywnie zamykać za sobą bolesne etapy przeszłości.

[...] jeśli ktoś chce się otworzyć na nową relację, jeśli zamknął jedne drzwi, to już niech tam nie patrzy. Niech zamknie do końca i otworzy się na coś nowego, pójdzie właśnie w tamtą stronę. Dokładnie tak zrobiłam. Jestem w tej chwili bardzo szczęśliwa. Bardzo spokojna. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Nowy mąż, nowy dom, nowy program. Szczęście mnoży szczęście - podsumowała.

24

Sonda Oglądałeś/aś programy prowadzone przez Katarzynę Bosacką? Tak, regularnie Tak, ale rzadko Nie, nigdy