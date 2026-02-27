Tomasiak zdominował rywali! Bracia jadą razem po medale

19-letni Kacper Tomasiak po sukcesie olimpijskim stał się rozpoznawalną gwiazdą sportu w całym kraju.

Jego młodszy brat Konrad notuje coraz lepsze rezultaty w krajowych i międzynarodowych zawodach.

Rodzeństwo Tomasiaków już wkrótce będzie wspólnie walczyć o podia MŚ juniorów dla Polski!

Bracia Tomasiakowie faworytami mistrzostw w Lillehammer

Kacper Tomasiak przywiózł z igrzysk olimpijskich trzy krążki, a po powrocie do ojczyzny dołożył tytuł mistrza kraju, choć przecież formalnie wciąż rywalizuje jako junior. Multimedalista IO jest głównym kandydatem do zwycięstw w nadchodzących mistrzostwach świata juniorów, które rozegrają się w norweskim Lillehammer między 2 a 8 marca. W rywalizacji zespołowej Polacy mają potężny atut w postaci jego młodszego brata Konrada Tomasiaka. 17-latek może pochwalić się znakomitą dyspozycją, którą udowodnił tuż przed wylotem na północ.

Kacper Tomasiak nie poskacze w Bad Mitterndorf. Trener ma inny plan dla 19-latka

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

W drugiej części lutego młodszy z rodzeństwa wyraźnie zasygnalizował zwyżkę formy, co zagwarantowało mu powołanie na czempionat. Najpierw triumfował w zawodach Orlen Cup na Średniej Krokwi, by chwilę później stanąć na swoim pierwszym międzynarodowym podium w cyklu Alpen Cup. Swoją wartość potwierdził podczas seniorskich mistrzostw Polski, zajmując wysokie ósme miejsce, ustępując jedynie takim sławom jak jego starszy brat, Dawid Kubacki, Kamil Stoch czy Piotr Żyła. Kropkę nad i postawił w Zakopanem, zostając podwójnym mistrzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Konrad Tomasiak nie dał rywalom żadnych szans w kategorii Junior Młodszy (roczniki 2008-2009) na Wielkiej Krokwi. Skoki na odległość 136 oraz 131,5 metra pozwoliły mu wyprzedzić drugiego Szymona Sarniaka aż o 26,8 punktu. Swoją dominację potwierdził na mniejszym obiekcie, gdzie uzyskanie 99 i 102,5 metra dało mu dziewiętnaście punktów zapasu nad Michałem Obtułowiczem. W starszej grupie wiekowej (Junior) złote medale trafiły do Kamila Waszka i Łukasza Łukaszczyka, którzy również znaleźli się w kadrze na imprezę w Norwegii.

Brat polskiego bohatera olimpijskiego zachwycił w Zakopanem. Rośnie nam kolejny talent!

Walka o medale mistrzostw świata juniorów rozpocznie się dla skoczków konkursem indywidualnym w czwartek, 5 marca. Dwa dni później, w sobotę, zaplanowano rywalizację drużynową. Polska kadra, mająca w składzie świetnie dysponowanych braci Tomasiaków, wyrasta na głównego kandydata do złotego medalu.