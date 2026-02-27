Katarzyna Bosacka wprost o nowym życiu po rozwodzie. "Szczęście mnoży szczęście"

Rozwód był dla Katarzyny Bosackiej trudnym okresem, o czym wielokrotnie mówiła w wywiadach. Po wielu latach małżeństwa dziennikarka musiała na nowo ułożyć swoje życie. Jak sama przyznaje, proces ten wymagał czasu i refleksji. Dziś to zamknięty rozdział, a na nowo zamężna Bosacka patrzy optymistycznie wyłącznie w kierunku przyszłości. Nie chce też przesadnie dzielić się szczegółami życia prywatnego z opinią publiczną, chroniąc męża przed medialnym zgiełkiem.

Katarzyna Bosacka chroni swoją prywatność. Po rozwodzie ponownie wyszła za mąż

Dziennikarka w 2025 roku wzięła ślub i pojawiła się z mężem na publicznych okazjach, ale wraz z ukochanym raczej stroni od zamieszania przed kamerami. Po trudnych przejściach skupiła się na pracy. Dalej prowadzi programy telewizyjne, jak i tworzy treści w mediach społecznościowych, poświęcone zdrowej żywności. Ostatnio głośno było chociażby o jej krytyce na temat udziału Magdy Gessler w reklamie popularnego napoju. Dziennikarka nie stroni też od udzielania porad. W rozmowie z "Super Expressem" ponownie odniosła się do "żywieniowych grzechów" Polaków. Jak powiedziała "Plejadzie", to tego typu działalność jest dla niej kluczowa poza własnymi czterema ścianami.

"Wydaje mi się, że taka praca dziennikarska sama się obroni. Taka codzienna, rzetelna, systematyczna, edukująca. Mnóstwa rzeczy się uczę podczas robienia researchu do moich różnych rolek. To jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy trochę zamykali drzwi do swojej prywatności" - powiedziała.

Dziennikarka nie ukrywa, że jest szczęśliwa

Katarzyna Bosacka otwarcie mówi o niełatwym czasie w swoim życiu, ale jednocześnie stanowczo podkreśla, że to już przeszłość. Skupia się na pozytywach.

"Jestem w tej chwili bardzo szczęśliwa. Bardzo spokojna. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Nowy mąż, nowy dom, nowy program. Szczęście mnoży szczęście" - skwitowała w rozmowie ze wspomnianym serwisem.