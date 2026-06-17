Stara ekipa Warsaw Shore wróci w edycji "All Stars"? Stifler ujawnił szczegóły

Stara ekipa "Warsaw Shore" - nie wszyscy są chętni do powrotu

Wojtek Gola, zapytany o chęć udziału w "Warsaw Shore: All Stars", przyznaje, że brzmi to jak ciekawy pomysł, który mógłby pokazać fanom, jak bardzo zmienili się uczestnicy z pierwszych edycji.

Ciekawe by to było na pewno. Mogłoby to wzbudzić dużo emocji, pokazać, jak teraz żyjemy i tak dalej. No musiałbyś zastanowić nad tym. Trochę się u was pozmieniało - stwierdził w wywiadzie dla Eski.

Zupełnie inne podejście prezentuje tu Damian Star (niegdyś Stifler), który stanowczo odmówił udziału w powrocie ekipy z Warszawy. Uważa, że zamknął już ten rozdział.

Wiem, że były takie pomysły. Myślałem o tym ostatnio. Ja nawet gadałem z ludźmi z ekipy i nie, nie chciałbym. To już jest za mną i po prostu to byłyby tak jakby wchodzenie jeszcze raz do tej samej wody, nie?

Zdradził nam jednak, że pozostali uczestnicy - w tym niemal wszystkie dziewczyny - rzeczywiście chcieliby wrócić.

No praktycznie każdy by chciał. Każda z dziewczyn by chciała oprócz chyba Magdy, bo Magda ma swoje życie, mieszka w Hiszpanii, a chyba każda inna by chciała - ujawnił.

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Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów

Damian wyznał nam również, że utrzymuje relacje z częścią ekipy, jednak z uwagi na fakt, iż jest introwertykiem, jest to kontakt dość sporadyczny.

Ja mam kilkoma osobami. Na przykład wczoraj gadałem z Ewel0ną przez telefon przez chwilę. Ale to jest tak wiesz, raz na miesiąc, raz na tydzień. To jest dla mnie okej, bo ja nie utrzymuję za bardzo kontaktu z ludźmi.

Dowiedzieliśmy się również, co zdaniem Damiana zmieniło się na gorsze w programach reality show. Problemem jest postawa uczestników.

Ci wszyscy ludzie na przykład z tego "Warsaw Shore", wszyscy byli likeable, nie? Każdego dało się lubić, [...] w ogóle fajna grupa ludzi. Bo teraz na przykład jak [jest] jakiś program, no to ich się nie lubi. Są jakieś dramy, każdy tu idzie po fejm. Wiadomo, że my też byliśmy po fejmie, ale to było takie bardziej naturalne - skwitował

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