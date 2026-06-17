Stara ekipa Warsaw Shore wróci w edycji "All Stars"? Stifler ujawnił szczegóły

NN
2026-06-17 13:23

Stifler, obecnie funkcjonujący pod pseudonimem Damian Star, pojawił się na premierze "Polska Shore", czyli swoistej kontynuacji kontrowersyjnego "Warsaw Shore". Fani formatu od lat czekają na powrót oryginalnej ekipy (tj. Stiflera, WG, Małej Ani, Ewel0ny itd.) i liczą na edycję "All Stars". Wiemy, kto chciałby wrócić, a kto powiedział stanowcze NIE.

Stara ekipa Warsaw Shore - nie wszyscy są chętni do powrotu
Autor: AKPA

Stara ekipa "Warsaw Shore" - nie wszyscy są chętni do powrotu

Wojtek Gola, zapytany o chęć udziału w "Warsaw Shore: All Stars", przyznaje, że brzmi to jak ciekawy pomysł, który mógłby pokazać fanom, jak bardzo zmienili się uczestnicy z pierwszych edycji.

Ciekawe by to było na pewno. Mogłoby to wzbudzić dużo emocji, pokazać, jak teraz żyjemy i tak dalej. No musiałbyś zastanowić nad tym. Trochę się u was pozmieniało - stwierdził w wywiadzie dla Eski.

Zupełnie inne podejście prezentuje tu Damian Star (niegdyś Stifler), który stanowczo odmówił udziału w powrocie ekipy z Warszawy. Uważa, że zamknął już ten rozdział.

Wiem, że były takie pomysły. Myślałem o tym ostatnio. Ja nawet gadałem z ludźmi z ekipy i nie, nie chciałbym. To już jest za mną i po prostu to byłyby tak jakby wchodzenie jeszcze raz do tej samej wody, nie?

Zdradził nam jednak, że pozostali uczestnicy - w tym niemal wszystkie dziewczyny - rzeczywiście chcieliby wrócić.

No praktycznie każdy by chciał. Każda z dziewczyn by chciała oprócz chyba Magdy, bo Magda ma swoje życie, mieszka w Hiszpanii, a chyba każda inna by chciała - ujawnił.

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Kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów

Damian wyznał nam również, że utrzymuje relacje z częścią ekipy, jednak z uwagi na fakt, iż jest introwertykiem, jest to kontakt dość sporadyczny. 

Ja mam kilkoma osobami. Na przykład wczoraj gadałem z Ewel0ną przez telefon przez chwilę. Ale to jest tak wiesz, raz na miesiąc, raz na tydzień. To jest dla mnie okej, bo ja nie utrzymuję za bardzo kontaktu z ludźmi.

Dowiedzieliśmy się również, co zdaniem Damiana zmieniło się na gorsze w programach reality show. Problemem jest postawa uczestników.

Ci wszyscy ludzie na przykład z tego "Warsaw Shore", wszyscy byli likeable, nie? Każdego dało się lubić, [...] w ogóle fajna grupa ludzi. Bo teraz na przykład jak [jest] jakiś program, no to ich się nie lubi. Są jakieś dramy, każdy tu idzie po fejm. Wiadomo, że my też byliśmy po fejmie, ale to było takie bardziej naturalne - skwitował

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