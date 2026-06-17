Skolim ma jedno wielkie pragnienie. "To taka sfera moich marzeń"

Kim jest Skolim?

Konrad Skolimowski, szerzej znany jako Skolim, przyszedł na świat w 1996 roku w Łukowie. Zanim odniósł wielki sukces na estradzie, spełniał się jako aktor. Widzowie kojarzą go przede wszystkim z roli Patryka Jezierskiego w telenoweli „Barwy Szczęścia”, choć ma na swoim koncie również epizody w takich produkcjach jak „Korona królów” czy „Dziewczyny ze Lwowa”.

Kluczowym momentem w jego karierze okazało się jednak pójście w stronę muzyki. Jego absolutny hit „Wyglądasz idealnie” podbił internet, zdobywając setki milionów odtworzeń. Na fali popularności wydał kolejne znane single, w tym „Temperatura” i „Kiss me baby”. Dziś jego utwory regularnie goszczą w rozgłośniach radiowych, co potwierdzają także duety z popularnymi piosenkarkami - Blanką oraz Justyną Steczkowską.

Obok pracy na scenie Skolim z powodzeniem rozwija własny biznes. Lokuje kapitał w zróżnicowanych obszarach: prowadzi stację benzynową, sygnuje własne perfumy, a także ma pensjonat w Międzyzdrojach. W życiu prywatnym jest osobą wierzącą, utożsamiającą się z Kościołem Katolickim. Wychowuje dwóch synów, jednak bardzo mocno dba o ich prywatność, nie dopuszczając mediów do swojej codzienności rodzinnej.

Skolim Hit Sopot Festiwal

Skolim ma wielkie, sportowe marzenie

Skolim nie ukrywa, że lubi spełniać swoje marzenia - jak rozwój kariery czy zabezpieczenie finansowe swojej rodziny. W rozmowie z Radiem VOX FM przyznał, że jako dziecko bardzo lubił grać w piłkę nożną i spełniał się jako... bramkarz. Często wchodził też w pole, był szybki, przez co przeciwnicy mieli ogromny problem!

- W sumie jak byłem dzieckiem, to trochę marzyłem o tej śmieciarce. Zawsze jak panowie u mnie w miejscowości wskakiwali na tę śmieciarkę, wydawało mi się, że to jest za*** robota. [...] - powiedział Skolim dla Radia VOX FM.

A jak ze sportem? Okazało się, że ma malutkie marzenie!

- No mógłbym gdzieś w Ekstraklasie wejść na 2-3 minuty symbolicznie. To jest takie moje marzenie. Ale drugą, trzecią ligą też bym nie pogardził - podsumował Skolim.

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