Skolim ma jedno wielkie pragnienie. "To taka sfera moich marzeń"

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-17 11:10

Skolim to jeden z popularniejszych polskich wokalistów. Chociaż specjalnie dla swoich fanów potrafi nawet zagrać 5 koncertów dziennie, stara się też znaleźć czas na działalność charytatywną czy specjalne eventy. Okazuje się, że ma małe piłkarskie marzenie. Czy uda się je spełnić?

Kim jest Skolim?

Konrad Skolimowski, szerzej znany jako Skolim, przyszedł na świat w 1996 roku w Łukowie. Zanim odniósł wielki sukces na estradzie, spełniał się jako aktor. Widzowie kojarzą go przede wszystkim z roli Patryka Jezierskiego w telenoweli „Barwy Szczęścia”, choć ma na swoim koncie również epizody w takich produkcjach jak „Korona królów” czy „Dziewczyny ze Lwowa”.

Kluczowym momentem w jego karierze okazało się jednak pójście w stronę muzyki. Jego absolutny hit „Wyglądasz idealnie” podbił internet, zdobywając setki milionów odtworzeń. Na fali popularności wydał kolejne znane single, w tym „Temperatura” i „Kiss me baby”. Dziś jego utwory regularnie goszczą w rozgłośniach radiowych, co potwierdzają także duety z popularnymi piosenkarkami - Blanką oraz Justyną Steczkowską.

Obok pracy na scenie Skolim z powodzeniem rozwija własny biznes. Lokuje kapitał w zróżnicowanych obszarach: prowadzi stację benzynową, sygnuje własne perfumy, a także ma pensjonat w Międzyzdrojach. W życiu prywatnym jest osobą wierzącą, utożsamiającą się z Kościołem Katolickim. Wychowuje dwóch synów, jednak bardzo mocno dba o ich prywatność, nie dopuszczając mediów do swojej codzienności rodzinnej.

Skolim Hit Sopot Festiwal

Skolim ma wielkie, sportowe marzenie 

Skolim nie ukrywa, że lubi spełniać swoje marzenia - jak rozwój kariery czy zabezpieczenie finansowe swojej rodziny. W rozmowie z Radiem VOX FM przyznał, że jako dziecko bardzo lubił grać w piłkę nożną i spełniał się jako... bramkarz. Często wchodził też w pole, był szybki, przez co przeciwnicy mieli ogromny problem! 

- W sumie jak byłem dzieckiem, to trochę marzyłem o tej śmieciarce. Zawsze jak panowie u mnie w miejscowości wskakiwali na tę śmieciarkę, wydawało mi się, że to jest za*** robota. [...]  - powiedział Skolim dla Radia VOX FM. 

A jak ze sportem? Okazało się, że ma malutkie marzenie!

- No mógłbym gdzieś w Ekstraklasie wejść na 2-3 minuty symbolicznie. To jest takie moje marzenie. Ale drugą, trzecią ligą też bym nie pogardził - podsumował Skolim. 

Skolim
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