Rozbita grupa narkotykowa w Warszawie i regionach. Sześć osób usłyszało zarzuty

Zatrzymania w pięciu województwach

Funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej przeprowadzili jednoczesną akcję w kilku częściach kraju. Mundurowi pojawili się na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. W ręce służb trafiło pięciu mężczyzn i jedna kobieta, którzy są w wieku od 36 do 52 lat. Cała operacja była nadzorowana przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Międzynarodowe śledztwo i 50 kilogramów kokainy

Rozbicie grupy to rezultat długotrwałych działań prowadzonych przez Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową. Kluczowe znaczenie dla postępów w śledztwie miały informacje przekazane przez organy ścigania z Królestwa Niderlandów. Bezpośredni związek ze sprawą ma zdarzenie z września 2025 roku, kiedy to holenderskie służby ujawniły 50 kilogramów kokainy. Narkotyki były ukryte w akumulatorach wózków widłowych, a w koordynację wymiany informacji zaangażowany był Europol.

Specjalne skrytki w pojazdach i podział ról

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy mieli precyzyjnie podzielone zadania. Podejrzani zajmowali się między innymi zakupem pojazdów i przygotowywaniem w nich specjalnych skrytek konstrukcyjnych przeznaczonych do transportu narkotyków. Do ich obowiązków należała także organizacja transportu, w tym wynajmowanie ciężarówek oraz zatrudnianie kierowców. Nadzorowali oni cały proces przewożenia środków odurzających do miejsc przeznaczenia, co zapewniało sprawne funkcjonowanie nielegalnego procederu.

Tymczasowe areszty dla podejrzanych

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania przemytu znacznych ilości narkotyków do państw Unii Europejskiej. Jedna z osób jest podejrzana o kierowanie działaniami grupy. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu na trzy miesiące wobec pięciu podejrzanych. Szósta osoba została objęta dozorem Policji, który jest środkiem zapobiegawczym o charakterze wolnościowym.

Źródło: Policja.pl