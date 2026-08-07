Narkotyki w Krakowie. Funkcjonariusze przejęli blisko 11 kg nielegalnych substancji

Śledztwo w sprawie handlu narkotykami w Małopolsce

Od początku 2026 roku policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie prowadzą sprawę dotyczącą wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Funkcjonariusze współpracujący z Urzędem Celno-Skarbowym ustalili, że do nielegalnego procederu wykorzystywane były firmy kurierskie oraz paczkomaty. Narkotyki nadawane z zagranicy trafiały tą drogą do odbiorców na terenie Polski. Policjanci zajmujący się zwalczaniem tego typu przestępczości zauważają, że grupy handlujące narkotykami coraz częściej próbują ukrywać swoją działalność poprzez korzystanie z legalnych usług transportowych. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej mundurowi zdobyli informacje o przesyłkach z Hiszpanii, które miały trafić do Małopolski.

Zatrzymanie 37-latka i przeszukanie mieszkania w Krakowie

Do zatrzymania podejrzanego o udział w tym procederze 37-latka doszło 12 lipca 2026 roku na terenie Krakowa. Mężczyzna został ujęty w momencie, gdy posiadał przy sobie przesyłkę kurierską odebraną z jednego z krakowskich paczkomatów. Po otwarciu paczki okazało się, że wewnątrz znajduje się blisko 4 kg marihuany oraz substancje psychotropowe MDMA i 3-CMC. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze przeszukali miejsce zamieszkania zatrzymanego mieszkańca Małopolski. Znaleziono tam niemal 3 kg różnych środków odurzających, w tym kokainę, amfetaminę, marihuanę oraz MDMA i 3-CMC.

Przedmioty do dystrybucji i kolejna paczka z Hiszpanii

W mieszkaniu 37-latka policjanci ujawnili także przedmioty świadczące o przygotowywaniu substancji do dalszej sprzedaży. Zabezpieczono między innymi wagi elektroniczne, zgrzewarki do folii, materiały do pakowania oraz kartonowe pudełka z etykietami firm kurierskich. Działania funkcjonariuszy trwały nadal i 13 lipca 2026 roku przejęto kolejną paczkę nadaną w Hiszpanii na dane zatrzymanego mężczyzny. W drugiej przesyłce również znajdowało się blisko 4 kg marihuany, która miała trafić na rynek. Łącznie w wyniku całej akcji zabezpieczono blisko 11 kg różnego rodzaju nielegalnych substancji.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanego

Zatrzymany 37-latek usłyszał zarzuty dotyczące udziału w nabyciu na terenie Hiszpanii znacznych ilości środków odurzających oraz wprowadzania ich do obrotu w Polsce. Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze złożyła wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego, do którego sąd się przychylił. W dniu 14 lipca 2026 roku zapadła decyzja o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Obecnie śledztwo jest kontynuowane przez funkcjonariuszy z wydziału antynarkotykowego krakowskiej komendy wojewódzkiej pod nadzorem prokuratury.

Źródło: Policja.pl