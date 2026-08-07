Oszustwo w Krakowie. Policjanci zatrzymali 22-latka na gorącym uczynku

Oszustwo inwestycyjne w krakowskich Mistrzejowicach

30 lipca 2026 roku kryminalni z Komisariatu Policji VIII w Krakowie dzięki działaniom operacyjnym ustalili, że jedna z mieszkanek dzielnicy Mistrzejowice może paść ofiarą oszustwa. Funkcjonariusze potwierdzili, że z kobietą kontaktowały się osoby podające się za doradców, które oferowały jej inwestowanie pieniędzy w fundusze. Mieszkanka Krakowa uwierzyła w ich propozycje i przelała na wskazane konta 150 000 zł. Następnie planowała osobiście przekazać oszustom kolejną sumę pieniędzy w kwocie 37 000 zł.

Zatrzymanie fałszywego kuriera na gorącym uczynku

Plany przestępców zostały przerwane przez policjantów z krakowskiej „ósemki”, którzy 30 lipca 2026 roku obserwowali miejsce wyznaczone do przekazania gotówki. Mundurowi zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę pełniącego funkcję tak zwanego „odbieraka”. Okazał się nim 22-letni obywatel Ukrainy, który po wylegitymowaniu został przewieziony do komisariatu. W jednostce policji z udziałem zatrzymanego fałszywego kuriera wykonano wszystkie niezbędne czynności procesowe.

Zarzuty dla 22-latka i wniosek o wydalenie z Polski

Śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 22-latkowi zarzutu oszustwa. Po przesłuchaniu i zakończeniu czynności na komisariacie mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej. Krakowscy policjanci wystąpili z wnioskiem o wydalenie obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu karnego za oszustwo grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl