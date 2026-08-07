Zabójstwo w gminie Klwów. Policjanci zatrzymali dwoje podejrzanych

Odnalezienie ciała kobiety w gminie Klwów

4 sierpnia 2026 roku około godziny 1:00 funkcjonariusze z zespołu patrolowo-interwencyjnego otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu na terenie gminy Klwów. Z przekazanych informacji wynikało, że zgłaszającego obudziły krzyki dochodzące z pobliskiego pola. Po przyjeździe na miejsce mundurowi spotkali świadka, który widział dwie osoby uciekające z rejonu, gdzie na trawie leżała postać. Policjanci ujawnili tam ciało 40-letniej kobiety, która była mieszkanką powiatu przysuskiego.

Zatrzymanie podejrzanych w dwóch województwach

Działania funkcjonariuszy pozwoliły na szybkie ustalenie i ujęcie osób mogących mieć związek ze śmiercią kobiety. Około godziny 5:00 rano policjanci z Wydziału Kryminalnego w Przysusze zatrzymali 30-letniego mężczyznę z powiatu radomskiego, który próbował ukryć się w pobliżu miejsca zdarzenia. Kolejna osoba, 45-letnia kobieta, została zatrzymana na terenie województwa łódzkiego. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania 45-latki funkcjonariusze zabezpieczyli narzędzie, które prawdopodobnie zostało wykorzystane do popełnienia zbrodni.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

W czynnościach na miejscu zdarzenia brali udział kryminalni z Przysuchy oraz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, a także przewodnik z psem służbowym. 5 sierpnia 2026 roku Prokuratura Rejonowa w Przysusze przedstawiła obojgu zatrzymanym zarzuty zabójstwa. Następnego dnia, 6 sierpnia 2026 roku, sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Śledczy pod nadzorem prokuratury wciąż ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia, a za popełnione przestępstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl