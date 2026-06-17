"Polska Shore": ile odcinków liczy program i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

Pierwsze dwa odcinki "Polska Shore", a wraz z nimi pierwsze imprezy, pierwsze spiny, pierwsze flirty i pierwsze akcje, wylądowały już w Canal+. W premierowym odcinku mieszkańcy po raz pierwszy spotkali się pod jednym dachem i od razu odpalili pełne obroty. Nocne wyjście szybko zamieniło się w totalny chaos, emocje wystrzeliły pod sufit, a między niektórymi uczestnikami zaczęło iskrzyć i to niekoniecznie w romantyczny sposób.

"Polska Shore" - uczestnicy

W "Polska Shore" pojawiają się zarówno rozpoznawalne gwiazdy różnych reality, jak i zupełnie nowi uczestnicy. Wśród nich znaleźli się Kamil "Taazy" Mataczyński, Laura Chmielewska, Sebastian Tokarz, Amanda Gorońska, Olga Rerutko, Bilel Gebali, Milan Kazimierczak, Magda Krasoń, Natasza Jakubiec, Mateusz Szczepanik. W roli bossa sprawdzi się zaś stary wyjadacz "Warsaw Shore", Wojtek Gola.

To widownia wyznacza kierunek decyzji programowych i naszych nowych produkcji; zdecydowaliśmy się kupić ten format i przywrócić go w nowej odsłonie wyłącznie dla widzów CANAL+. Wierzymy, że POLSKA SHORE trafi zarówno do ogromnej grupy fanów, którzy dorastali z programem, jak i do nowego pokolenia szukającego bezkompromisowej rozrywki. Ten format nadal ma w sobie autentyczność, energię i nieprzewidywalność, które zrobiły z niego popkulturowy fenomen - ale dziś opowiada tę historię na nowych zasadach, zmienia się tak, jak zmienia się nowe pokolenie - mówi Katarzyna Mazurkiewicz, Dyrektor Produkcji Oryginalnych i Content Lab w CANAL+.

"Polska Shore" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Program "Polska Shore" ukazuje się w środy i liczy łącznie dziewięć odcinków. Pierwsze dwa zadebiutowały w serwisie Canal+ w dniu 17 czerwca, a ostatni obejrzymy na początku sierpnia. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Polska Shore", 1. odcinek - premiera 17 czerwca,

"Polska Shore", 2. odcinek - premiera 17 czerwca,

"Polska Shore", 3. odcinek - premiera 24 czerwca,

"Polska Shore", 4. odcinek - premiera 1 lipca,

"Polska Shore", 5. odcinek - premiera 8 lipca,

"Polska Shore", 6. odcinek - premiera 15 lipca,

"Polska Shore", 7. odcinek - premiera 22 lipca,

"Polska Shore", 8. odcinek - premiera 29 lipca,

"Polska Shore", 9. odcinek - premiera 5 sierpnia.