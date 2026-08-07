Będzie drugi ślub? Mandaryna odpowiada na komentarz Dody!

Mandaryna znów jest na fali. Już we wrześniu zobaczymy ją na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Prawdziwą bombą okazał się jednak jej powrót do Michała Wiśniewskiego. Byli małżonkowie postanowili dać sobie drugą szansę po ponad dwudziestu latach od burzliwego rozwodu. Zaskoczeni takim obrotem spraw były również ich dzieci: Xavier i Fabienne Wiśniewscy.

Doda i Mandaryna na jednym weselu

Kilka dni temu Marta i Michał bawili się na weselu wspólnych znajomych. Wśród gości nie zabrakło również Dody. Piosenkarka podzieliła się zdjęciami z uroczystości, a na pytanie, czy Michał i Mandaryna pojawią się na jej show na PGE Narodowym, odpowiedziała, iż z pewnością zobaczą się na swoich ślubach. Czy tym samym Doda wygadała się na temat ślubnych planów Wiśniewskich? W rozmowie z serwisem ESKA.pl Mandaryna odniosła się do komentarza Dody. Wokalistka i tancerka przyznała, że z jej strony nie padła żadna konkretna deklaracja.

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Mandaryna odpowiada Dodzie

W rozmowie z Eską Mandaryna wypowiedziała się na temat niedawnego spotkania z Dodą. Artystki bawiły się razem na weselu córki wspólnego znajomego. Zapytana o to, czy padły jakieś deklaracje, Wiśniewska podkreśliła, że z jej strony nie.

Z mojej strony nie! (śmiech) Ale ze strony Dody też nie słyszałam, ale wiadomo, przecież znamy Dodę z poczucia humoru. I tak, rzeczywiście spoko, bawiłyśmy się na weselu córki naszego przyjaciela, więc było fajnie - podsumowała w rozmowie z serwisem ESKA.pl.

Wychodzi na to, że drugiego ślubu nie będzie. Przynajmniej na razie. No chyba że Marta coś przed nami ukrywa?