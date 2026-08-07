Oszustwo „na lekarza” w Gdańsku. 19-latek zatrzymany w mieszkaniu seniora

Próba oszustwa metodą „na lekarza” w Gdańsku

We wtorek 4 sierpnia 2026 roku starszy mieszkaniec Gdańska otrzymał telefon od nieznanej osoby. Rozmówca twierdził, że siostrzenica seniora potrzebuje pilnego zakupu bardzo drogich leków i poprosił o przekazanie 30 000 zł na ten cel. Oszust zapowiedział, że po odbiór gotówki do mieszkania przyjdzie wskazany przez niego wysłannik. Senior został poinstruowany przez telefon, aby przygotować pieniądze na czas planowanej wizyty.

Policjanci zatrzymali 19-latka na gorącym uczynku

Policjanci, którzy nabrali podejrzeń co do legalności tej sytuacji, pojawili się pod adresem starszego mężczyzny, aby zweryfikować zdarzenie. Podczas prowadzenia czynności w lokalu pojawił się 19-letni mieszkaniec Warszawy, który oświadczył, że przyszedł odebrać przygotowaną sumę. Funkcjonariusze niezwłocznie zatrzymali młodego mężczyznę i przewieźli go do pobliskiej jednostki policji. Na komisariacie śledczy wykonali z udziałem zatrzymanego wszystkie niezbędne czynności procesowe.

Związek zatrzymanego z innym oszustwem na 40 000 złotych

W trakcie dochodzenia policjanci ustalili, że zatrzymany 19-latek prawdopodobnie brał udział w innym przestępstwie z 2 sierpnia 2026 roku. Wówczas ofiarą oszustów padła 77-letnia seniorka, którą wprowadzono w błąd informacją o konieczności opłacenia leczenia jej wnuczki. Kobieta przekazała sprawcy 20 000 zł w gotówce oraz biżuterię o wartości około 20 000 zł. Śledczy powiązali oba te zdarzenia na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.

Zarzuty i środki zapobiegawcze wobec oszusta

Podejrzany usłyszał już zarzuty dotyczące oszustwa i trafił przed oblicze prokuratora z Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz w Gdańsku. Wobec 19-latka zastosowano dozór policji, poręczenie majątkowe w kwocie 5000 zł oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Za popełnione przestępstwa mieszkańcowi Warszawy grozi teraz kara pozbawienia wolności do 8 lat. Policjanci apelują przy tym o zachowanie czujności i każdorazową weryfikację próśb o pieniądze poprzez bezpośredni kontakt z rodziną lub numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl