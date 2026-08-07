ME w pływaniu w Paryżu. Jakie miejsce zajęła Klaudia Tarasiewicz?

Jak wyglądał finał ME w pływaniu?

Piątkowe zawody sprinterskie w stolicy Francji to bardzo specyficzna i wymagająca konkurencja na otwartym akwenie. Uczestnicy rywalizują w pucharowym formacie, który składa się z aż trzech rund odbywających się tego samego dnia. W pierwszej fazie zawodnicy muszą pokonać dystans 1,5 kilometra. Następnie w półfinale wyznaczona trasa zostaje skrócona do 1 kilometra. Wielki finał to zaledwie 500 metrów intensywnego pływania.

Sumarycznie zawodnicy pokonują w ten sposób dystans 3 kilometrów. W każdej z kolejnych rund bezwzględnie odpada najwolniejsza część startującej stawki. Do ostatecznej walki o medale awansuje zawsze wyłącznie najlepsza dziesiątka zawodniczek. Reprezentantka Polski świetnie radziła sobie w dwóch pierwszych etapach. W obu wyścigach eliminacyjnych klasyfikowana była na wysokiej trzeciej pozycji.

Kto wywalczył medale w Paryżu?

Niestety w decydującym starciu nasza pływaczka wyraźnie odstawała od ścisłej czołówki. Ostatecznie do triumfatorki straciła 14,8 sekundy. Zawody zdecydowanie zdominowała reprezentująca Niemcy Isabel Gose, która okazywała się najszybsza w absolutnie każdej ze swoich serii. Srebrny krążek przypadł ostatecznie w udziale Węgierce Bettinie Fabian, która do zwyciężczyni straciła dokładnie 3,1 sekundy. Na najniższym stopniu podium stanęła utytułowana Włoszka Ginevra Taddeucci.

Włoszka jest podwójną złotą medalistką tegorocznych mistrzostw Europy na dystansach 5 i 10 kilometrów, a tym razem zameldowała się na mecie ze stratą 3,7 sekundy. Rywalizacja mężczyzn zakończyła się natomiast zwycięstwem Węgra Davida Betlehema, który w finale uzyskał rezultat 6.12,9. Pozostałe miejsca na podium uzupełnili Francuzi Marc-Antoine Olivier oraz Logan Fontaine. Polak Bartosz Kapała pożegnał się z mistrzostwami na etapie drugiej rundy.