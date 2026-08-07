Znany niemiecki influencer zwiedzał Polskę. Tak próbował wymówić Szczebrzeszyn

Kim jest Liam Carpenter?

Liam Carpenter, urodzony 7 lutego 1996 roku w angielskim Chatham, to brytyjsko-niemiecki komik, twórca internetowy oraz były zawodowy koszykarz. Zyskał on ogromną popularność na TikToku i Instagramie przez swoje humorystyczne podejście do niemieckiej rzeczywistości. Pokazuje on tam stereotypy, które krążą wokół tego narodu, a podejście Brytyjczyków do codzienności.

Swoją przygodę z Niemcami rozpoczął jako osiemnastolatek, gdy przeprowadził się do tego kraju, by rozwijać karierę sportową. Grał w takich klubach jak:

Medway Park;

Reading Rockets;

MTSV Schwabing;

Crailsheim Merlins;

BG Hagen;

Crailsheim 2;

SSV Lok Bernau;

Plymouth Patriots.

W 2019 roku oficjalnie otrzymał niemieckie obywatelstwo. Przełom w jego życiu nastąpił jednak w 2021 roku - to wtedy zaczął publikować pierwsze filmiki w sieci, a krótki skecz o barierach językowych i rozmowach telefonicznych po niemiecku przyniósł mu viralowy rozgłos.

- Początkowo chciałem być trenerem fitness. To się nie udało. Zacząłem publikować filmy o fitnessie, ale to też się nie udawało. Pewnego dnia zobaczyłem, jak Niemcy reagują podczas różnych rozmów telefonicznych. Postanowiłem zrobić jedną rolkę o Niemcach i stało się to viralem. Gdyby pierwsze wideo się nie wybiło, nie poszedłbym w to dalej - powiedział Carpenter w wywiadzie dla Business Spotlight.

Pracę często zaczyna o 8, aby popołudniu wypuścić już rolkę. Prywatnie od lat jest żonaty z Niemką Valerie. Jak kiedyś zaznaczył, to dzięki niej poznał stereotypy na temat Niemców. Śmieje się, że żona jest jego ulubioną konsultantką.

W Szczebrzeszynie nie tylko chrząszcz brzmi w trzcinie

Brytyjsko-niemiecki influencer odwiedził Polskę

Już jego wcześniejsze rolki na temat Polski wywołały ogromne poruszenie nie tylko wśród Niemców, ale głównie wśród Polaków. Jego odwiedzanie Żabek stało się viralem. Tak samo jak zakupy w polskich sklepach czy wartość złotówki względem euro. Jednak to jego najnowsze nagranie zyskuje na ogromnej popularności.

Podczas rozmowy Liam próbuje przekazać, gdzie się znajduje. A stoi on przez znakiem z nazwą miejscowości "Szczebrzeszyn".

- Kto potrzebuje tyle "Z" w słowie? - zastanawiał się Liam.

W końcu Google Translator pomógł mu z wymową nazwy miejscowości.

- Myślałem, że niemiecki jest trudny, ale witamy w Polsce - śmiał się Liam.