Rozkoszny odpowiada na drożdżówki z owocami za 60 złotych. "Nie pójdę z torbami"

Drożdżówki z jagodami, a może bardziej luksusowe - z poziomkami? Latem oferta w wielu cukierniach jest naprawdę bogata, ale tysiące Polaków zadają sobie pytanie, czy te słodkości na pewno są warte swojej ceny. Niedawno w rozmowie z Eską koncepcję ciastek z poziomkami, w dodatku za prawie 60 złotych, skrytykowała Magda Gessler. Teraz swoje rady w ich temacie dorzucił też Rozkoszny. Jak wyglądają w jego wykonaniu?

Poziomianki za 59 zł podzieliły Polaków. Magda Gessler też jest ich przeciwniczką

Drożdżówki z poziomkami w cenie 59 złotych za sztukę wywołały jakiś czas temu prawdziwy wstrząs w Internecie. Drogie wypieki to bynajmniej nie żadna nowość, ale i tak temat ten wraca jak bumerang i budzi wielkie oburzenie. Dlatego też przy okazji poziomkowych kontrowersji o słodkości z tymi właśnie owocami postanowiliśmy zapytać jedyny w swoim rodzaju autorytet. W rozmowie z Adrianem Rybakiem z Eska.pl na planie kolejnej edycji "MasterChefa", Magda Gessler nie kryła swojego oburzenia. Jak wytłumaczyła, poziomki absolutnie nie nadają się do wypieków, chyba że są świeże.

"Zrobienie drożdżówki z poziomkami jest kryminałem. Dlatego, że poziomki to jest jedyny owoc, z którego się w zasadzie nie robi konfitur. [...] To jest bardzo specyficzny smak i one są drogie, bo praktycznie można je tylko zatrzymać, ten ich smak, jednego dnia, jednej nocy i potem już przestaje on być taki, jaki jest. [...] Ja używam je tylko świeże i w świeżej postaci, nie przerobionej do tortów, do babeczek, ale one są świeże, niczym nie pokryte. Sam owoc wygrywa. Manipulacja poziomką jest bardzo ryzykowna" - wytłumaczyła.

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Rozkoszny odpowiada na problem. Podzielił się wskazówkami na domową wersję

Stworzenia dobrych drożdżówek z poziomkami podjął się popularny influencer kulinarny. Michał Korkosz to twórca, którego mnóstwo internautów zna jako autora bloga kulinarnego "Rozkoszny". Chłopak ma na koncie docenione publikacje z autorskimi przepisami i wizyty w programach telewizyjnych, ale swoimi cennymi wskazówkami dzieli się też w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że i on zareagował na niekończące się kontrowersje wokół bardzo drogich smakołyków, które cukiernie sprzedają jako idealne wypieki na upalne dni.

Rozkoszny przygotował domowe drożdżówki z poziomkami po zdecydowanie mniejszych kosztach. Jakie ma rady? W opublikowanym nagraniu wspomina chociażby, że do ciasta drożdżowego dodaje kwaśną śmietanę dla lepszej sprężystości. Używa też kremu budyniowego z białą czekoladą i obowiązkowo - świeżych owoców. Wszystko znajdziecie w naszej galerii. Myślicie, że Magda Gessler zaakceptowałaby te "poziomianki"?

"Taka drożdżówka ponoć kosztuje 60 zł/sztuka. Ciasto jak puch, podwójny krem z białej czekolady, góra poziomek i mnóstwo przyjemności. Ja szczęśliwie wiem, jak upiec takie ślicznotki w domu, więc jednak tego lata nie pójdę z torbami" - powiedział Rozkoszny.

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