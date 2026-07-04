Ciężarna Izabela Janachowska pozuje w czarnej sukni. Ekspertka ślubna spodziewa się drugiego dziecka

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Prezenterka, youtuberka, ekspertka ślubna, była tancerka, a wkrótce także matka dwójki dzieci. Izabela Janachowska zaskoczyła wszystkich wiadomością o kolejnej ciąży, którą przez jakiś czas ukrywała nawet przed własnym mężem, starszym o 27 lat Krzysztofem Jabłońskim. Zbliżająca się do porodu celebrytka korzysta ze wspaniałej pogody i absolutnie zachwyca swoje obserwatorki.
Izabela Janachowska w drugiej ciąży. Z mężem wychowuje już synka
Kiedy ekspertka ślubna dowiedziała się, że spodziewa się drugiego dziecka, postanowiła zachować tę wiedzę tylko dla siebie. Mężowi zrobiła niespodziankę z okazji Wielkanocy, będąc w czwartym miesiącu ciąży. Jak więc łatwo możemy obliczyć, Izabela Janachowska aktualnie jest w siódmym miesiącu i najprawdopodobniej swoją pociechę powita na świecie we wrześniu. Fani nie mogą się nadziwić, że mimo swojego zaawansowanego stanu stale tryska energią i prezentuje smukłą sylwetkę. 40-latka jest już mamą urodzonego w 2019 roku synka, Christophera Alexandra, którego zabrała niedawno na swoje badanie USG.
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Gwiazda błyszczy pod palmami. Postawiła jednak na czerń
Skupiona na ciąży Izabela Janachowska nie zniknęła na czas oczekiwania na poród z mediów społecznościowych, udowodniając, że nawet w tak wyjątkowym momencie życia można być aktywną i elegancką kobietą. Jeszcze niedawno pozowała do fotek w bieli, odsłaniając brzuch. Tym razem ciążowe krągłości zakryła pod klasyczną czernią ze swojej własnej kolekcji. Nie mogło zabraknąć też dodatków - biżuterii, eleganckiej torebki i przyciemnianych okularów. Jak skwitowała, nawet w upalne lato taka kolorystyka to dobre rozwiązanie. Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.
"Kto powiedział, że latem nie można nosić czarnej sukienki? Wystarczy lekki materiał, wygodny krój i gotowe" - napisała prezenterka na Instagramie.
Fanki pospieszyły z komplementami
Pod postem Janachowskiej ze zdjęciami i filmikami w czarnej kreacji szybko zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Obserwatorki nie mogą się napatrzeć na kwitnącą w ciąży ekspertkę ślubną, a swojej ekscytacji nie ukrywają też jej koleżanki z branży. "Pięknie z brzuszkiem" - napisała w komentarzu Sylwia Bomba.