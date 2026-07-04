Ciężarna Izabela Janachowska pozuje w czarnej sukni. Ekspertka ślubna spodziewa się drugiego dziecka

Prezenterka, youtuberka, ekspertka ślubna, była tancerka, a wkrótce także matka dwójki dzieci. Izabela Janachowska zaskoczyła wszystkich wiadomością o kolejnej ciąży, którą przez jakiś czas ukrywała nawet przed własnym mężem, starszym o 27 lat Krzysztofem Jabłońskim. Zbliżająca się do porodu celebrytka korzysta ze wspaniałej pogody i absolutnie zachwyca swoje obserwatorki.

Izabela Janachowska w drugiej ciąży. Z mężem wychowuje już synka

Kiedy ekspertka ślubna dowiedziała się, że spodziewa się drugiego dziecka, postanowiła zachować tę wiedzę tylko dla siebie. Mężowi zrobiła niespodziankę z okazji Wielkanocy, będąc w czwartym miesiącu ciąży. Jak więc łatwo możemy obliczyć, Izabela Janachowska aktualnie jest w siódmym miesiącu i najprawdopodobniej swoją pociechę powita na świecie we wrześniu. Fani nie mogą się nadziwić, że mimo swojego zaawansowanego stanu stale tryska energią i prezentuje smukłą sylwetkę. 40-latka jest już mamą urodzonego w 2019 roku synka, Christophera Alexandra, którego zabrała niedawno na swoje badanie USG.

Gwiazda błyszczy pod palmami. Postawiła jednak na czerń

Skupiona na ciąży Izabela Janachowska nie zniknęła na czas oczekiwania na poród z mediów społecznościowych, udowodniając, że nawet w tak wyjątkowym momencie życia można być aktywną i elegancką kobietą. Jeszcze niedawno pozowała do fotek w bieli, odsłaniając brzuch. Tym razem ciążowe krągłości zakryła pod klasyczną czernią ze swojej własnej kolekcji. Nie mogło zabraknąć też dodatków - biżuterii, eleganckiej torebki i przyciemnianych okularów. Jak skwitowała, nawet w upalne lato taka kolorystyka to dobre rozwiązanie. Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

"Kto powiedział, że latem nie można nosić czarnej sukienki? Wystarczy lekki materiał, wygodny krój i gotowe" - napisała prezenterka na Instagramie.

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Fanki pospieszyły z komplementami

Pod postem Janachowskiej ze zdjęciami i filmikami w czarnej kreacji szybko zaroiło się od pozytywnych komentarzy. Obserwatorki nie mogą się napatrzeć na kwitnącą w ciąży ekspertkę ślubną, a swojej ekscytacji nie ukrywają też jej koleżanki z branży. "Pięknie z brzuszkiem" - napisała w komentarzu Sylwia Bomba.

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