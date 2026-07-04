Martin Garrix zagrał na imprezie Madonny w Polsce! Wszystko było utrzymane w tajemnicy

Fani Madonny czekali na ten moment siedem lat. Tyle właśnie minęło od premiery ostatniego albumu królowej popu. Artystka miała zatem sporo czasu, by zebrać myśli dotyczące brzmienia jej kolejnego krążka. Ten, zatytułowany "Confessions II" i stanowiący kontynuację wydanego w 2005 roku "Confessions On A Dance Floor", ukazał się na rynku w piątek, 3 lipca. Płyta zbiera świetne recenzje i jest uznawana za najlepsze dzieło wokalistki od ponad dwóch dekad.

Odsłuch płyty Madonny na Open'erze

Takie premiery należy świętować z wyjątkowym rozmachem. Tak też było podczas Open'era. W Domu Qultury - nowej i świetnie prosperującej strefie festiwalu - zorganizowano oficjalne release party. Na miejscu na fanów Madonny czekało wiele niespodzianek - pokaz drag show, ścianka do zrobienia sobie zdjęcia jak z okładki "Confessions II" czy wreszcie - prywatny występ legendy muzyki elektronicznej, która wpłynęła na brzmienie albumu królowej popu, czyli Martina Garrixa.

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Martin Garrix na imprezie Madonny

Martin Garrix uświetnił oficjalne release party "Confessions II" - imprezę zorganizowaną przez polski oddział wytwórni Warner Music. DJ wszedł na scenę w rytm "Bizarre" - kawałka, który stworzył z Madonną na jej nowy krążek. Piosenka poświęcona pierwszemu małżeństwu artystki z hollywoodzkim aktorem Seanem Pennem uważana jest za jedną z perełek w trackliście. Fani królowej popu jako pierwsi mieli okazję usłyszeć ją na żywo - zagraną przez samego producenta. "Bizarre" wybrzmiało również podczas koncertu Garrixa na Orange Main Stage.