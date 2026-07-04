MŚ 2026. Starcie dwóch pokoleń w hicie 1/8 finału

Historia dwóch piłkarskich pokoleń

Cristiano Ronaldo zadebiutował na wielkim turnieju w 2004 roku podczas mistrzostw Europy, których Portugalia była gospodarzem. Dwa lata później po raz pierwszy wystąpił na mistrzostwach świata, a do tej pory rozegrał w nich sześć edycji, zdobywając łącznie 11 goli. Lamine Yamal urodził się w Esplugues de Llobregat rok i pięć dni po tym, jak zespół z Półwyspu Iberyjskiego uległ Niemcom 1:3 w spotkaniu o trzecie miejsce mundialu w 2006 roku.

Kiedy w maju 2008 roku Portugalczyk strzelał gola w wygranym przez Manchester United finale Ligi Mistrzów z Chelsea Londyn, reprezentant Hiszpanii miał zaledwie 10 miesięcy. Pomimo 22 lat różnicy obu piłkarzy łączy pochodzenie z niezamożnych rodzin. Ronaldo to wielka legenda Realu Madryt, podczas gdy Yamal kreowany jest na następcę Lionela Messiego i stanowi fundament obecnej oraz przyszłej drużyny Barcelony.

Kto wygra ten wyjątkowy pojedynek?

Na boisku zawodnicy ci mierzyli się do tej pory tylko raz, podczas ubiegłorocznego finału Ligi Narodów w Monachium, gdzie ostatecznie po rzutach karnych triumfowała Portugalia. Yamal, wracający do formy po kontuzji mięśnia, rozpoczął turniej jako rezerwowy, ale już z Arabią Saudyjską (4:0) zanotował bramkę. W wygranym 3:0 starciu z Austrią skutecznie poprowadził hiszpański zespół, imponując szybkością i kreatywnością na prawym skrzydle.

Ronaldo zdobył podczas obecnego mundialu trzy bramki i w końcu przełamał niemoc strzelecką w fazie pucharowej, pokonując z rzutu karnego bramkarza Chorwacji (2:1). Zwieńczeniem derbów Półwyspu Iberyjskiego będzie ich poniedziałkowe starcie, zapowiadające się najciekawiej w całej drabince. Zmagania w 1/8 finału zainaugurują już w sobotę mecze Kanady z Marokiem oraz Francji z Paragwajem.