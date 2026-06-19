Magda Gessler o poziomiankach za 59 zł. "Zrobienie drożdżówki z poziomkami jest kryminałem"

Magda Gessler krytykuje poziomianki

Magda Gessler nie pozostawiła suchej nitki na poziomiankach. Kiedy dowiedziała się, że cukiernicy biorą prawie 60 złotych za takie drożdżówki, była oburzona. Eskpertka od kuchni wyjaśniła, że te owoce nie nadają się do tego typu wypieków.

Zrobienie drożdżówki z poziomkami jest kryminałem. Dlatego, że poziomki to jest jedyny owoc, z którego się w zasadzie nie robi konfitur. Najwyżej się je łączy z cukrem i się bardzo mocno je ubije, zamyka w słoiku. Musi mieć bardzo dużo cukru, żeby zakonserwować smak poziomek - wyjaśnia jurorka "MasterChefa" w rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKI.

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Poziomki nie mogą długo leżeć

Wiele cukieni i piekarni sprzedaje drożdżówki nie z konfiturą z poziomek, a ze świeżymi owocami za wierzchu. Taki pomysł też nie jest dobry, jeśli wypiek ma leżeć więcej niż jeden dzień albo jeśli jest posypany cukrem pudrem.

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To jest bardzo specyficzny smak i one są drogie, bo praktycznie można je tylko zatrzymać, ten ich smak jednego dnia, jednej nocy i potem już przestaje on być taki, jaki jest. Jest to jedyny smak, który najbardziej przypomina zapach owoców egzotycznych, takich jak mango, marakuje. Ja używam je tylko świeże i w świeżej postaci, nie przerobionej do tortów, do babeczek, ale one są świeże, niczym nie pokryte - tłumaczy nam Magda Gessler. - Sam owoc wygrywa. Manipulacja poziomką jest bardzo ryzykowna - dodaje.

Dlaczego poziomianki i jagodzianki są drogie?

Magda Gessler jest oburzona tylko nieodpowiednim wykorzystywaniem poziomek. Cena produktów z tym owocem wcale ją nie dziwi. Dodała, że jagodzianki też będą w tym roku drogie.