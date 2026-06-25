Lara Gessler nie miała bliskiej relacji z mamą. Tak zareagowała na jej sławę po "Kuchennych Rewolucjach"

Nie jest żadnym sekretem to, że Magda Gessler pęka z dumy, widząc, jak jej córka i syn prowadzą dorosłe życie. Restauratorka jest zachwycona ich rozwojem, a także gromadką wnucząt. Ostatnio jednak Lara Gessler postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat dawnych relacji rodzinnych, nie kryjąc tego, że miała kiedyś żal do mamy. Kontakty nie były szczególnie bliskie, dlatego skala popularności prowadzącej "Kuchenne rewolucje" stała się sporym zaskoczeniem dla jej własnego dziecka.

Lara Gessler nie miała dobrych kontaktów z mamą

Córka znanej restauratorki i gwiazdy programów TVN zagościła ostatnio w podcaście Żurnalisty. Lara Gessler opowiedziała tam między innymi o związku z dużo starszym partnerem oraz fenomenie Książula, który ocenia w sieci polską gastronomię. Poruszyła też jednak wątki związane ze swoją mamą, Magdą Gessler.

Jak wyjawiła, relacje między nimi nie zawsze dobrze się układały, a jako wchodząca w dorosłość dziewczyna zdystansowała się od matki, licząc na jak największą niezależność. Podkreśliła jednak, że nie zerwała całkowicie kontaktu i chociażby towarzyszyła Magdzie Gessler w czasie nagrań premierowego sezonu "Kuchennych rewolucji".

"Stworzyłam duży dystans. […] Doszłam do wniosku, że nie mogę polegać na niej emocjonalnie, bo nie chcę się znowu zawieść, i nie chcę na niej polegać finansowo, żeby nie dawać jej satysfakcji" - powiedziała.

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Córka Magdy Gessler szczerze o jej popularności: "byłam w szoku"

Ponadto Lara Gessler wyznała, że przez pewien czas była zupełnie nieświadoma tego, jaki sukces odniósł telewizyjny program jej mamy. Nie posiadała odbiornika, a Magda Gessler nie była przecież jedyną osobą prowadzącą swoje show w dużej stacji. Wszystko zmieniło się, gdy na własne oczy doświadczyła popularności mamy.

"Ja to ominęłam. Tak, że nie miałam telewizora i do tej pory nie mam, a przez to, że nie miałam też z nią kontaktu... to pamiętam, że po jakimś czasie z nią byłam, gdzieś z nią pojechałam i nagle ją ludzie oblegli. Byłam w takim szoku, bo nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. Oczywiście, wiedziałam, że ma program w telewizji, no ale nie ona jedna ma program w telewizji. Pamiętam, że zrobiło to na mnie wrażenie" - zdradziła.

Sonda Czy chciałbyś pójść coś zjeść do restauracji Magdy Gessler? Tak, marzę o tym! Nie, nie czuję takiej potrzeby. Po co? Jest milion innych restauracji.