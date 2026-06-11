To imię oznacza "perłę". W Polsce jest niezwykle rzadkie. W ubiegłym roku otrzymało je zaledwie 18. dziewczynek

Wśród rosnącej popularności krótkich imion, jedno z nich, choć o międzynarodowym brzmieniu i głębokim znaczeniu, wciąż pozostaje niezwykle rzadkim wyborem w Polsce.

To imię, wywodzące się ze starożytnej Grecji i oznaczające "perłę", nosiły zarówno ikony światowego kina, jak i współczesne aktywistki, symbolizując siłę i niezależność.

Sprawdź, dlaczego to piękne imię jest tak niedoceniane w naszym kraju i przekonaj się, ile kobiet faktycznie je nosi.

Ostatnie lata przyniosły nieco zmian w trendach w nadawaniu imion. Rodzice po okresie popularności imion o zagranicznym brzmieniu, chętniej sięgają po klasykę. Częściej także wybierają dla swoich dzieci imiona krótkie, stąd znaczny wzrost zainteresowania formami takimi jak, chociażby Jan, Ida czy Iga. Jednak nie wszystkie dość krótkie imiona zyskały popularność. Do rzadkich form w naszym kraju nadal należy imię Greta.

Greta - pochodzenie i znaczenie imienia

Greta to zdrobnienie od imienia Margareta, które w Polsce przyjęło formę Małgorzata. Korzenie tego imienia sięgają starożytnej Grecji, gdzie słowo margarites (μαργαρίτης) oznaczało "perłę". W związku z tym znaczenie imienia Greta można interpretować jako "perła" - symbol piękna, czystości i wyjątkowej wartości. Perła, symbolizująca czystość, piękno, rzadkość i wartość, nadaje imieniu Greta szlachetny i elegancki charakter. Jest to imię, które od wieków kojarzone jest z czymś cennym i wyjątkowym.

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Historia i znane postacie o imieniu Greta

Choć Greta jest zdrobnieniem, w wielu krajach, zwłaszcza skandynawskich i niemieckojęzycznych, zyskała status samodzielnego imienia. Jej popularność wzrosła w XX wieku, w dużej mierze dzięki słynnym postaciom.Najbardziej znaną Gretą w historii kina była bez wątpienia szwedzka aktorka Greta Garbo (właśc. Greta Lovisa Gustafsson), ikona złotego wieku Hollywood, symbol tajemniczości i niedoścignionego piękna. Jej magnetyczna osobowość i talent sprawiły, że imię Greta stało się rozpoznawalne na całym świecie. Współcześnie imię to ponownie zyskało na znaczeniu dzięki szwedzkiej aktywistce klimatycznej Grecie Thunberg, która stała się globalnym głosem młodego pokolenia w walce o przyszłość planety. Te dwie postacie, choć z różnych epok i o odmiennych ścieżkach życiowych, nadały imieniu Greta skojarzenia z silnym charakterem, determinacją i niezależnością.

Popularność imienia Greta w Polsce

W Polsce imię Greta nie należy do najczęściej nadawanych. Według rejestru danych PESEL obecnie w kraju żyje jedynie 1606 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na dość odległej, 405. pozycji w rankingu najpopularniejszych imion. W ubiegłym roku imię to otrzymało zaledwie 18 dziewczynek. Najwięcej nadań w ostatnim dziesięciolecie, bo 23 odnotowano w 2019 roku.

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