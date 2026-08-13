Roxie Węgiel nadaje ze chrztu syna Andziaks i Luki. Uroczo?

Andziaks i Luka, czyli Angelika i Łukasz Trochonowiczowie, to influencerski duet, który od lat skutecznie buduje swoją markę w polskim internecie, prezentując życie, które dla wielu pozostaje w sferze marzeń.

Choć para regularnie znajduje się w ogniu kontrowersji, ma też grono oddanych fanów, którzy z radością oczekiwali chrztu ich synka - Franco. Zdjęciami z tej uroczystości pochwaliła się... Roxie Węgiel razem z mężem.

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Andziaks i Luka ochrzcili syna. Uroczystość była z pompą

Influencerzy regularnie pokazują tysiącom obserwatorów to, co na bieżąco dzieje się w ich życiu. W przypadku tego małżeństwa dochodzi jednak do szczególnych kontrowersji. Niejednokrotnie huczne uroczystości rodzinne, drogie prezenty dla córki czy wypasione akcesoria domowe budziły głośne dyskusje w Internecie. Ostatnio o Andziaks zrobiło się z kolei głośno, gdy działacze Ruchu Klimatycznego "Jazda!" wysmarowali witrynę jej sklepu sztucznymi odchodami.

Influencerka szybko musiała zostawić tę stresującą sytuację za sobą i skupić się na przygotowaniach do arcyważnego dnia: chrzcin synka o oryginalnym imieniu Franco. Jak nie trudno zgadnąć, po udzieleniu sakramentu w kościele odbyło się tradycyjnie spektakularne przyjęcie, w którym uczestniczyły inne znane osoby.

Roxie Węgiel z mężem wśród gości. Pokazała pamiątkowe fotki

Jak możemy się dowiedzieć, w przygotowaniach do chrztu Trochonowiczom pomagała m.in. znana makijażystka Magdalena Pieczonka. Wśród gości znalazły się za to influencerka Ola Nowak czy piosenkarka Roksana Węgiel z mężem Kevinem Mglejem.

Artystka, która również otwarcie deklaruje przywiązanie do wiary i tradycji katolickiej, postanowiła podzielić się z fanami serią zdjęć z przyjęcia. Pod fotkami zaroiło się od komentarzy komplementującej jej wygląd, a także - urocze kadry z dopiero co ochrzczonym maluchem. Znajdziecie je w naszej galerii poniżej.

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Baby boom wśród celebrytów

W ostatnich miesiącach nastąpił prawdziwy wysyp radosnych chwil u znanych par. Nie tylko Andziaks, ale cały szereg osobistości ze świata polskiego show-biznesu powitał na świecie ukochane dzieci. Z dużym zainteresowaniem internauci śledzili narodziny potomków Lil Masti, Olgi Frycz i Alberta Kosińskiego, Marcina i Żanety Gortatów czy Aleksandry i Sławosza Uznańskich-Wiśniewskich. Interesują was dzieci gwiazd?

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