Baby boom w polskiem show-biznesie. Te gwiazdy zostaną rodzicami w 2026 roku [GALERIA]

Wygląda na to, że rok 2026 będzie obfitował w urocze zdjęcia bobasów i jeszcze słodsze rodzinne historie. Sportowcy, gwiazdy internetu, celebrytki i aktorki - ulubieńcy tabloidów już niedługo powitają na świecie swoje pociechy i rozpoczną zupełnie nowy etap życia. Dla niektórych to kontynuacja rodzicielskich obowiązków, a dla innych zupełnie nowa przygoda, która z pewnością przyniesie wspaniałe chwile i niesamowite wspomnienia. Zobacz, kto niedługo wpadnie w szał rodzicielskich obowiązków!

Olga Frycz - miłość kwitnie, a rodzina się powiększa

Zaczynamy od prawdziwej petardy! Znana aktorka i córka niesamowitego Jana Frycza, Olga Frycz po raz kolejny zostanie mamą. Gwiazda , która już dwukrotnie doświadczyła cudu macierzyństwa z poprzednich związków, tym razem spodziewa się dziecka z Albertem Kosińskim! Radosną nowinę ogłosiła na Instagramie w sierpniu 2025 roku, dzieląc się wzruszającymi zdjęciami i potwierdzając, że to ich pierwsze wspólne maleństwo. Czekamy z niecierpliwością na narodziny.

Andziaks - Charlotte będzie miała rodzeństwo!

Królowa polskiego YouTube'a i Instagrama, Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz, wraz z mężem Luką (Łukasz Trochonowicz) to kolejna para, która powiększy swoją rodzinę! Ale jak to u nich bywa, zrobili to w swoim stylu! W czerwcu 2025 roku ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka, a płeć ujawnili na hucznej imprezie "gender reveal", która oczywiście obiegła cały internet! Andziaks i Luka z radością ogłosili, że spodziewają się syna! Maluch dołączy do swojej cudnej siostrzyczki Charlotte.

Lil Masti - była freakfighterka ponownie w roli mamy

Lil Masti, czyli Aniela Bogusz, była gwiazda freakfightów i kontrowersyjna youtuberka, a obecnie jedna z najpopularniejszych influencerek, ponownie zaskoczyła fanów. We wrześniu 2025 roku ogłosiła na Instagramie, że spodziewa się drugiego dziecka.

Spełniło się nasze marzenie, nasza rodzinka powiększa się! Nie możemy się Ciebie doczekać kochany maluszku

- przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Po narodzinach uroczej córki Arii w 2023 roku, Lil Masti i jej wieloletni partner, przedsiębiorca Tomasz Woźniakowski, z radością powitają kolejnego członka rodziny. Wygląda na to, że ring na dobre zamieniła na domowe pielesze, ale nadal potrafi zafundować swoim fanom emocje!

Marcin Gortat - kiedyś gwiazda NBA teraz szczęśliwy przyszły ojciec

Marcin Gortat, jedyny Polak w historii NBA, po raz pierwszy zostanie ojcem! Sportowiec, który przez lata chronił swoje życie prywatne, postanowił podzielić się tą niezwykłą wiadomością w symboliczny sposób. Na swoim Instagramie opublikował zdjęcie z ukochaną Żanetą Stanisławską. Para stoi na plaży, a w piasku, w sercu, ustawione są maleńkie dziecięce buciki.

Uczyniła mnie najszczęśliwszym mężczyzną na planecie. Z radością mogę powiedzieć... wkrótce zostaniemy rodzicami!

- napisał Gortat.

To będzie jego pierwsze dziecko i będzie to chłopiec. Żaneta ma już doświadczenie jako rodzic, ponieważ jest mamą nastoletniej Mellissy. Trzymamy kciuki za szczęśliwe rozwiązanie.

Rok 2026 to bez wątpienia czas na baby boom w polskim show-biznesie. Czekamy na więcej radosnych nowin i życzymy wszystkim przyszłym rodzicom dużo zdrowia i miłości!