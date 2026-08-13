Byli pierwszą parą gejów w Disneyu, teraz są zaręczeni w realu. Sypią się gratulacje!

W 2019 roku, kiedy światło dzienne ujrzał serial "High School Musical: The Musical: The Series" na platformie Disney+, nikt nie spodziewał się, że produkcja ta nie tylko odświeży kultową markę, ale także stanie się platformą dla jednej z najbardziej wzruszających historii miłosnych zarówno na ekranie, jak i poza nim.

Zagrali parę gejów w Disneyu, dziś są zaręczeni. Joe Serafini i Frankie A. Rodriguez to zgrany duet

Frankie A. Rodriguez (27 l.) wcielił się w postać Carlosa Rodrigueza, utalentowanego choreografa i entuzjastycznego ucznia, natomiast Joe Serafini (28 l.) zagrał Seba Matthew-Smitha, cichego i wrażliwego chłopca z farmy. Ich bohaterowie stali się pierwszą parą gejów w historii młodzieżowych produkcji Disneya, co było przełomowym momentem dla reprezentacji społeczności LGBTQ+ w mainstreamowych mediach.

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Nowe wydanie "High School Musical" połączyło ich na dobre. Młodzi aktorzy zostali prawdziwą parą, a w sierpniowy piątek poinformowali w sumie ponad 300 tysięcy obserwatorów o swoich zaręczynach. Pod uroczymi fotkami prosto z nowojorskiego parku zaroiło się od komentarzy z gratulacjami, w tym od samej platformy Disney+, jednak nie zabrakło i hejtu, przez który para ograniczyła możliwość dodawania wpisów.

Pary LGBTQ+ w bajkach i serialach dla najmłodszych

Produkcje przeznaczone dla dzieci i młodzieży przeszły znaczącą transformację, jeśli chodzi o reprezentację różnorodności. To, co jeszcze niedawno było tematyką tabu lub ukazywaną jedynie w bardzo subtelny sposób, dziś coraz śmielej pojawia się na ekranach w postaci m.in. bohaterów identyfikujących się jako osoby LGBTQ+. Jak to wygląda w Disneyu?

Po latach dwuznacznych i stereotypowych wątków - pierwsza jawna jednopłciowa para w produkcjach tej kultowej wytwórni pojawiła się na początku 2014 roku. W serialu "Good Luck Charlie" zobaczyliśmy wątek pary kobiet szczęśliwie wychowujących

W serialu "Good Luck Charlie" zobaczyliśmy wątek pary kobiet szczęśliwie wychowujących dziecko.

W ostatnich latach nieheteronormatywne postaci pojawiły się w kreskówkowym serialu "The Owl House". Disney pokazał w nim swój pierwszy pocałunek pary tej samej płci wśród głównych bohaterów.

W 2023 roku emocje wzbudził film "Elemental" produkcji Pixara, należącego do sieci Disneya. Pojawiła się w nim osoba niebinarna - Lake Ripple.

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