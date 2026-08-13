Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. zwycięża. Orzeł Łódź pokonany w 2. Ekstralidze

Wygrana ostrowian u siebie

Drużyna Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. wygrała na własnym torze z H.Skrzydlewska Orzeł Łódź wynikiem 47:43. Było to spotkanie w ramach rozgrywek 2. Ekstraligi żużlowej.

Gospodarze potwierdzili swoją wyższość nad zespołem z Łodzi. W pierwszym spotkaniu Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. wygrał 52:38, co zagwarantowało im zdobycie punktu bonusowego.

Kto zdobywał punkty na torze

Najskuteczniejszym zawodnikiem w barwach gospodarzy był Jakub Krawczyk, który zgromadził 12 punktów. Dobre zawody pojechał również Chris Holder z 10 punktami oraz Frederik Jakobsen, który zdobył ich 9. Pozostali punktujący dla Ostrowa to: Gleb Czugunow (5), Jonas Seifert-Salk (5), Paweł Sitek (4) i Nikodem Łuczak (2). Filip Seniuk nie zdobył żadnego punktu.

W ekipie gości z Łodzi liderem był Zach Cook, zdobywca 13 punktów. Villads Nagel dołożył 9 punktów, Oliver Berntzon 8, a Marcin Nowak 7. Punktowali również: Kacper Halkiewicz (5) i Szymon Szlauderbach (1). Krzysztof Lewandowski zakończył zmagania z zerowym dorobkiem.