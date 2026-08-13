Usiłowanie zabójstwa w powiecie wejherowskim. 20-latka zaatakowała byłego partnera

Policyjna interwencja i pomoc rannemu w Redzie

W nocy z 10 na 11 sierpnia 2026 roku funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące napaści na młodego mężczyznę, który w jej wyniku został poważnie ranny. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano patrol prewencji z Redy. Po przyjeździe mundurowi zauważyli mężczyznę leżącego na ziemi i oceniając, że jego zdrowie oraz życie mogą być zagrożone, przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy. Funkcjonariusze podjęli działania mające na celu zatamowanie krwawienia oraz zabezpieczyli poszkodowanego do czasu przybycia zespołu ratownictwa medycznego, a następnie karetka pogotowia przetransportowała go do szpitala.

Szybkie zatrzymanie nietrzeźwej 20-latki

Po udzieleniu pomocy rannemu policjanci rozpoczęli intensywne czynności zmierzające do ustalenia okoliczności napaści i odnalezienia sprawcy. Do działań włączyli się funkcjonariusze pionu kryminalnego, którzy ustalili wizerunek osoby mogącej mieć związek ze zdarzeniem. Rysopis podejrzewanej został przekazany przez dyżurnego do wszystkich patroli pełniących służbę w terenie. W niedługim czasie mundurowi zauważyli młodą kobietę odpowiadającą opisowi i dokonali jej zatrzymania. W momencie interwencji 20-latka znajdowała się w stanie nietrzeźwości, a policjanci zabezpieczyli przy niej przedmiot, którym najprawdopodobniej ugodziła mężczyznę.

Zarzut usiłowania zabójstwa i tymczasowy areszt

Zatrzymana kobieta trafiła do pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 20-latce zarzutu usiłowania zabójstwa, co miało miejsce 12 sierpnia 2026 roku w wejherowskiej prokuraturze. 13 sierpnia 2026 roku przed południem podejrzana została doprowadzona do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, o co wnioskowali policjanci oraz prokurator.

Źródło: Policja.pl